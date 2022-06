Utviklings­budsjettet økes med 2,5 milliarder kroner

Regjeringen og SV er enige om å øke utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.

Kari Elisabeth Kaski (SV) er fornøyd med at partiet har fått gjennomslag for å reverse deler av regjeringens kutt til bistand i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer etter tre uker forhandling hvor Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet fram til en enighet om revidert nasjonalbudsjett.

– Denne budsjettenigheten tar Norge i en mer rettferdig og grønnere retning. Vi reverserer en stor del av bistandskuttet, så Norge stiller opp i krisetid, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Redd Barna berømmer SVs innsats for verdens fattigste og er glad for at partiet fikk reversert såpass mye av regjeringens forslag til kutt i bistand.

– Vi mener likevel at regjeringen burde ha strukket seg lenger. Når utfordringene i verden står i kø, burde bistanden til verdens fattige økt, og ikke skrumpet inn i år, sier generalsekretær Birgitte Lange.

– Dette forhandlingsresultatet vil gi minst en million flere barn skolegang, autoritære ledere vil få mer motstand fra modige menneskerettighetsforkjempere, og flere kvinner og jenter vil få beskyttelse mot seksuell vold, tilføyer Lange.