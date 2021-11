Støre: – Synes at folk skal plan­legge for å se familien i jula

Jonas Gahr Støre sier at han er klar til å innføre nye tiltak dersom situasjonen krever det, men mener at folk bør planlegge for å feire jul med familien.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Hvis vi skal kontrollere smitten gjennom vinteren og erkjenne at smitten kommer til være med oss videre, så må vi treffe tiltak enten det er julaften eller hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Han understreker at det er mange ubesvarte spørsmål rundt den nye omikronvarianten av koronaviruset som ble kjent i forrige uke. Varianten antas å være mer smittsom enn deltavarianten, som har vært dominerende den siste tiden. Helsemyndighetene har varslet at den trolig vil være i Norge innen kort tid, hvis den ikke allerede er her.

– Hvis svarene kommer inn og krever tiltak, så kommer de tiltakene, og da kommer de raskt, sier Støre.

Han vil likevel ikke fraråde folk å samles for å feire jul, innenfor rammene vi nå er blitt vant til.

– Innenfor de rammene synes jeg at folk skal planlegge for å se familien i jula, slik det ser ut fra i dag, 30. november, sier Støre.