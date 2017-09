– Ap må tette lekkasjene og få folk ned fra gjerdet

Ap-nestleder Hadia Tajik deler ut roser og klemmer på byfesten i Langgata i Sandnes og under festivalen Stavanger på Skeivå.

Ingenting skal være uprøvd når det er en uke igjen av valgkampen og mulighetene for et regjeringsskifte henger i en tynn tråd.

Tajik mener et Ap som er tydeligere på arbeid og velferd vil stanse velgerflukt.

Lørdag formiddag holdt hun hovedtalen før paraden startet. En parade som har tverrpolitisk støtte i oljebyen.

– Aps flørt med KrF, tror du det har bidratt til å skremme vekk velgere som homofile og enkelte kvinnelige velgere som er opptatt av saker som for eksempel reservasjonsretten for leger?

– Folk vet at Ap aldri vil kompromisse om grunnleggende rettigheter for kvinner eller seksuelle minoriteter. Når vi har sagt at vi vil samarbeide med andre partier så handler det om å være enige om samfunnsretningen, forklarer hun.

Årets parade var den første i Stavanger.

– Det sier jo noe om utfordringene. I mange byer er det en selvfølge å ha en slik parade. Det har det ikke vært i denne byen, sier hun til Aftenposten.

Men flere Ap-sympatisører Aftenposten snakket med var ikke spesielt glade for partilederens flørt med KrF. Tidligere har en rekke sentrale veteraner som tidligere LO-leder Yngve Hågensen, tatt avstand fra dette.

Bakgrunnstall viser at flere kvinnelige enn mannlige velgere er usikre. Ap har tradisjonelt stått sterkere blant menn enn kvinner.

Tung jobb for Ap

Katastrofemålingene står i kø for Ap-ledelsen. Det er en uke igjen av valgkampen. Det er ingen liten oppgave partiet står overfor, skal en tro faglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons analyse:

– Arbeiderpartiet må klare to ting i valgkampinnspurten. Få flere av de velgerne som sitter på gjerdet til å komme ned og stemme på dem. I tillegg må partiet tette lekkasjene som det har til SV, Sp, Miljøpartiet, Høyre og Frp, sier han.

– Hvordan skal dere få dette til, Hadia Tajik?

– Jeg vil legge særlig vekt på at landet trenger mer jobbskaping. Vi trenger flere i arbeid for å sikre velferden i fremtiden, doserer Aps nestleder og fortsetter:

– Arbeid med ordentlige arbeids- og lønnsvilkår. De store oppgavene som utfordringene i helsevesenet må vi løse i fellesskap. Da nytter ikke skattekutt som gir mer til de som har mest fra før. Det vil øke forskjellene. Vi må få frem at vi vil bevare noe av det fineste med Norge, nemlig at det er små forskjeller. Ap er ambisiøs på disse feltene, og det skiller oss fra de borgerlige partiene, sier hun.

Valgkamp på gamlemåten

I innspurten sverger AP til å møte velgerne ansikt til ansikt.

– Det er den mest kraftfulle måten å mobilisere velgere på, slår Tajik fast.

Men selv om solen skinner i Rogaland denne helgen, er det mørke skyer på den politiske himmelen for Ap.

11 prosent av velgerne som stemte på Ap i 2013, sitter på gjerdet.

På dette tidspunktet i 2013 sa 83 prosent i Respons analyses målinger at vi ville stemme, men bare 78 prosent gjorde det. På siste måling sa bare 78 prosent at de vil stemme. Det reelle tallet blir trolig lavere.

I den såkalte eierskapsundersøkelsen til saker som Norstat har gjort for NRK sier 18,3 prosent at miljø er den viktigste saken. Det er bare skolepolitikk med 25,1 prosent som er rangert som viktigere for velgerne. Aps økonomi og arbeid er ikke på topp av prioriteringene og Høyre har større troverdighet.

Bommet med beskrivelsen

– Men når man ser seg rundt i Sandnes eller i Stavanger er det ikke krisestemning som slår en. Restaurantene er fulle, det er ikke masse tomme lokaler å se, har dere bommet på virkelighetbeskrivelsen?

– Jeg gleder meg over hver ledig som kommer i arbeid. Men Norge har behov for jobbskaping og at flere kommer i arbeid. Andelen av oss som er sysselsatt er for lav, det er bekymringsfullt. Det er for mange som går fra ledighet til andre trygdeordninger eller passivitet.

Det er politisk borgerfred på skeive dager. Høyre deler ut boller og får vafler igjen fra AUF.

Tajik sier hun opplever et betydelig engasjement, selv om tallene peker mot lav valgdeltagelse.

Meningsmålingene de siste dagene har vist at det er små marginer. De fleste gir et rødgrønt flertall, men noen har gitt et borgerlig flertall.

– Erfaringene tilsier at slike små marginer i den siste uken før et valg blir en motivasjon til å bruke stemmeretten, sier hun.

Listhaug-effekten

– Får dere drahjelp av Listhaug-effekten i innspurten?

– Vi står for et annet verdigrunnlag enn Sylvi Listhaug og Frp, og det er helt greit at det kommer frem. Vi har de siste fire årene sett et Frp i fri dressur og at statsministeren har latt det ha frie tøyler. Solberg har ikke vist noe lederskap. Det ser vi, og det ser folk, sier hun.

– Ap har en større organisasjon og dere har mer penger i valgkampkassen enn noe annet parti, hva er det som går så feil med denne valgkampen?

– En valgkamp er som et hinderløp i skogen. Når du har løpt åtte av de ti kilometerne, setter du deg ikke ned og grubler over livet. Da kjører du på og fullfører.