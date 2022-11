Barnehage­streiken er over – vanlig drift fra torsdag

Onsdag morgen ble det klart at barnehagestreiken er over.

Nå kan de ansatte ved Espira Taremareby gå tilbake på jobb.

Eivind Aarre Journalist

– Det har vært en imponerende stor streikevilje ute! Nå kan de ansatte gå tilbake på jobb etter å ha stått i denne kampen i flere uker. Innsatsen deres har vært med på å sikre dagens og morgendagens barnehageansatte en god pensjon, sier en stolt forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen i en pressemelding.

Fagforbundet har streiket og meklet sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

– God pensjonsløsning

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1. januar 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at arbeidstakerne opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.–

– Mest lettet

– Partene har vist stor vilje til kompromiss, og det har gitt en løsning som er god for alle parter, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

– Dette er mer en lettelsens dag enn en gledens dag. Barnehagestreiken har satt helt uskyldige familier i en svært vanskelig situasjon. Dette er noe vi tar på det største alvor og som vi sterkt beklager overfor alle som har vært berørt. Samtidig er vi også svært glade for at konflikten er over, og at vi igjen kan komme tilbake til en normal hverdag med normal drift i alle medlemsbarnehager, sier Schjelderup.

– Vi har strukket oss langt for å finne løsninger som både er bra for de ansatte og som også barnehagene kan bære. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og det er helt avgjørende for våre medlemmer at de kan tilby lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte som fullt ut er konkurransedyktig med det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager. Det sikrer vi nå med denne enigheten, sier han.

Enigheten går ut på følgende:

Det skal innføres en ny AFP-ordning med livsvarig påslag ut over folketrygd og tjenestepensjon for årskullene fra og med 1968.

Ny AFP i PBL-området innføres fortrinnsvis samtidig med reformert AFP i privat sektor. Hvis tidspunkt for innføring av reformert AFP ikke er avklart i løpet av 2024, kan gjeldende AFP i Fellesordningen innføres fra 2025.

Partene skal gjennom forhandlinger oppnå enighet om samlet kostnadsramme for pensjonsordningene.

I tjenestepensjonsordningen reduseres arbeidstakers andel til 2,5 prosent fra 1.1.2023, og til 2 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025. Arbeidsgivers andel økes samtidig til 4,5 prosent fra 1.1.2023, og til 5 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025.

Dagens AFP for ansatte mellom 62 og 67 år avvikles for alle årskull født fra og med 1968.

Seniortiltaksordningen avvikles fra og med årskull som blir omfattet av Fellesordningen for AFP.

I tillegg er partene enige om et økonomisk oppgjør på nivå med oppgjøret i kommunal sektor.