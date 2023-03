Bama bekrefter at kokainbeslaget ble gjort på deres lager

Bama bekrefter at det rekordstore kokainbeslaget ble gjort et Bama-anlegg i Oslo.

Bamas kontor i Nedre Kalbakkvei. Torsdag kveld bekrefter selskapet at det ble gjort et stort beslag av kokain på deres lager.

NTB

– Jeg kan bekrefte at beslaget ble gjort på et Bama-anlegg i Oslo. Dette er en svært alvorlig sak som er under etterforskning av politiet, og vi kommer derfor ikke til å ytterligere informasjon eller kommentarer, skriver kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i en tekstmelding til NTB.

Politiet gikk torsdag ut med at de har gjort et beslag på 820 kilo kokain. Det er det største kokainbeslaget noen gang gjort i Norge.

Politiet gjorde beslaget etter et tips fra tysk politi som hadde gjort en lignende beslag i et parti frukt i Brandenburg. Tysk politi fant ut at et lignende parti hadde blitt sendt til Norge og sendte tips nordover. Tollvesenet fulgte opp tipset og fant et parti på flere hundre fruktkasser som var blitt losset.