Frp-topp beklager at han ikke fulgte opp Leirstein-varsel i 2013

Eposten ble sendt fra daværende nestleder i Sarpsborg FpU, Erik Nilssen. Mottaker var Espen Teigen, som den gang var generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Teigen er i dag statssekretær og politisk rådgiver for justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Jeg husker rett og slett ikke hva som skjedde for over fem år siden. Eposten jeg mottok, burde vært fulgt opp bedre, og det beklager jeg, skriver Teigen i en SMS til NTB.

Skjermbilde

NRK har fått en kopi av eposten. Den inneholder et skjermbilde av en tekstmelding mellom Leirstein og en kvinne i 30-årene. Leirstein skriver «Ok da. Men hva med å ta med en FpU gutt? En annen enn NN hehe».

Videre skriver Nilssen i eposten til Teigen at han også har et bilde av en annen SMS, og at den omhandler at Leirstein ønsker å ha med NN – som altså var en 15 år gammel gutt.

Teigen har ikke besvart NTBs spørsmål om hvorfor eposten ikke ble fulgt opp. NTB har også spurt Listhaug om en kommentar, men fikk til svar fra Teigen at hun er på reise med familie.

Kjent alder

Nilssen sier til NRK at eposten ble sendt etter en telefonsamtale mellom ham og Teigen. Et av temaene i samtalen skal ifølge Nilssen ha vært Leirsteins forslag om sex med en 15 år gammel partifelle og en annen tillitsvalgt.

Nilssen hevder videre at han ikke er i tvil om at Teigen var innforstått med hvem NN var og hans alder.

Leirsteins SMS-er var tema i en bitter nominasjonsstrid i Østfold Frp i 2013. Nilssen sier til NRK at hans henvendelse gjaldt to saker.

– Den ene handlet om sexskandalen, den andre var en hevnprosess i etterkant av nominasjonen. Dermed måtte jeg ha en dialog med Teigen, sier han.

Husker ikke og avviser

Torsdag hevdet tidligere stortingsrepresentant for Frp, Jon Jæger Gåsvatn, at han varslet Frp-leder Siv Jensen om Leirsteins SMS-er under et møte på partilederens kontor i desember 2012, noe Jensen sier til NTB at hun ikke kan huske. Også kvinnen som mottok tekstmeldingene, sier til NRK at hun var i kontakt med Jensen, men heller ikke dette kan partilederen huske.

Gåsvatn sier til NTB fredag at han også varslet Frps organisasjonsutvalg om de aktuelle tekstmeldingene i 2012. Utvalgets daværende leder Per Arne Olsen, som nå er fylkesmann i Vestfold, sier han ikke kan huske å ha mottatt et varsel fra Gåsvatn.

– Jeg kan ikke erindre det og tror bestemt at jeg hadde respondert om han hadde gjort det. Vi hadde nye og strenge regler for behandling av slikt, sier Olsen – som da var nestleder i Frp.

Gåsvatn sier videre at daværende generalsekretær Finn Egil Holm også ble varslet, noe Holm avviser.

– Eter at jeg sluttet som generalsekretær og stabssjef i Frp i 2016, har jeg hatt som prinsipp å ikke uttale meg om saker hos min tidligere arbeidsgiver. Men hva gjelder påstandene til Gåsvatn om undertegnede, så stemmer ikke disse med virkeligheten, sier Holm til NTB.

Jensen beklager

På spørsmål om Teigen har hennes tillit, svarer partileder og finansminister Siv Jensen følgende i en SMS via statssekretær Petter Kvinge Tvedt:

– Jeg tok ansvar for disse sakene i går (torsdag) og beklaget vår håndtering på vegne av Fremskrittspartiet. Det er mitt ansvar at våre rutiner fungerer, og vi må bli bedre på dette.

Hun legger til at saken skal settes på dagsordenen i alle ledd av partiet.

– Jeg har allerede bedt om at dette blir tatt opp i våre lokal- og fylkeslag, slik at hele organisasjonen blir bedre på håndteringen av slike saker. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at Frp og FpU skal være et trygt sted å drive politikk, uttaler Jensen.

44 år gamle Ulf Leirstein er inne i sin fjerde periode som stortingsrepresentant. Han var justispolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder, leder av partiets valgkomité og leder av Moss Frp, men har nå trukket seg fra alle tillitsverv.