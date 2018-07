– I dag er det jungel og masse trær på stedet – og en stor sandstrand. Her vil store deler av Kaptein Sabeltanns univers få plass, fjellet med borgen på toppen, øya hvor greven av Gral bor og Kjuttaviga – eller «Luna Bay» som vika heter på engelsk, sier skaperen av Kaptein Sabeltann, Terje Formoe, til Fædrelandsvennen.

Temaparken skal inneholde både et hotell og to-tre piratskuter, og målet er at den skal være ferdigstilt vinteren 2021/2022. Prosjektet har fått navnet The Kingdom of Captain Sabertooth – Kaptein Sabeltanns kongedømme – og cruiseturister er en viktig del av målgruppen. Det legges opp til to kaier for cruiseskip og besøkende skal også kunne ta seg til temaparken via en nærliggende flyplass.

Kristiansand-firmaet Pirate Adventure Group AS (PAG) har betalt 15 millioner dollar for det 200.000 kvadratmeter store landområdet i Den dominikanske republikk. Totalt har prosjektet en prislapp på mellom 50 og 80 millioner dollar. Daglig leder Belinda Sousa i PAG forteller at det pågår forhandlinger om finansieringen av parken.

PAG har også en kontrakt med Terje Formoe om utvikling av én temapark i Mellom-Amerika og en annen i Nord-Amerika.