Joshua French til NRK: - Vi var agenter og ble lurt i ei felle i Kongo

Det er ni måneder siden den drapsdømte nordmannen kom tilbake til Norge, sterkt preget av åtte år i kongolesisk fengsel. I et intervju med NRK forteller Joshua French om det som skjedde ute i jungelen for nesten ni år siden.

Ifølge French hadde de en avtale om å møte noen der sjåføren deres ble skutt, men havnet i en felle.

De to nordmennene ble begge arrestert av kongolesiske militære og ble så sittende i fengsel i Kongo. I august 2013 ble Moland funnet død på cella. 17. mai i fjor kom French tilbake til Norge.

– Vi var absolutt ikke på noen guttetur. Vi var der på vegne av noen. Vi skulle løse et lite oppdrag, før vi skulle reise ut av landet igjen. Det var formålet med hele turen. Oppdraget vi skulle løse var «low risk», vi trodde dette skulle gå temmelig greit, forteller French nå.

Sjåfør Abedi Kasongo, sammen med Kasimu Aradjabu og Kepo Ailo, kjører Moland og French. De drar fra Kisangani ved 18-tiden og stanser 109 kilometer øst for Kisangani.

French sier at det ikke var kongoleserne som ba dem om å stanse bilen, slik han og Moland tidligere har sagt. Det var nordmennene som ba sjåføren om å stoppe akkurat der.

– Vi stoppet for å treffe noen. Der blir vi ildoverfalt av det som kan ha vært regjeringssoldater, sier han

Da de stanset langs veien, ble det skutt opp i lufta over hodene på dem.

– Det var nok advarsler da om at vi skulle stå stille. Men vi var også armert med denne hagla, så Tjostolv løsna skudd. Da ble det besvart, og sjåføren ble truffet, sier French.

Han sier han tror kongolesisk etterretning hadde holdt øye med dem og at de visste om møteavtalen denne kvelden. French mener det var soldater fra det kongolesiske militæret som ventet på dem og som angrep da de kom ut av bilen.

Han sier det ville vært rene galskap om de selv hadde skutt sin egen sjåfør midt inne i jungelen.

– Det er jo ingen motivasjon eller motiv overhodet. Man måtte vært suicidal for å gjøre det, det er jo bare denne ene veien. Vi var jo langt inne i landet, og hadde ingen muligheter for å komme oss unna, sier han.

Joshua French tror ikke sjåføren var en del av komplottet han mener nordmennene ble utsatt for. Kasongo ble et uskyldig offer, mener French.

Fakta om Joshua French og Kongo-saken

* Joshua French (35) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda.

* French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

* Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

* Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

* 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

* 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten.

* 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

* I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold.

* Norske myndigheter arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. 17. mai i fjor bekreftet statsminister Erna Solberg at French samme dag var blitt overført til Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at French var overført på humanitært grunnlag.

* I september ble Joshua French utskrevet fra sykehus i Norge.

* Tirsdag uttaler French seg for første gang offentlig gjennom en NRK-podkast.