Sjøsatte båt, bil og henger

Da Nicu Rabusanu skulle sjøsette den åpne skjærgårdsjeepen sin ved den kommunale kaien på Io i Meland søndag formiddag, gikk det ikke helt som han hadde planlagt. For ikke bare kom båten på vannet, både hengeren og bilen havnet også i sjøen.

– Jeg prøvde å sette ned båten og det var litt glatt, så bilen og henger gikk ut i vannet, forklarer Nicu Rabusanu til Bergens Tidende.

– Du tar det med godt humør?

– Ja, jeg er positiv. Men denne gangen gikk det dårlig. Men båten er grei. En kranbil har tatt opp bilen og den har jeg solgt, forklarer båteieren, som opprinnelig kommer fra Romania.

– Har du solgt bilen etter uhellet i dag?

– Ja, nå trenger jeg ikke å ha adrenalin før EU-kontrollen! Nå må jeg kjøpe en ny bil, kanskje jeg kjøper en Volkswagen Passat til. Jeg bor i Eidsvåg, men skulle på fisketur sammen med en kamerat i Meland i dag, forteller Rabusanu.

Full utrykning

Søndag formiddag i 11.40-tiden gikk alarmen hos politiet. Da ringte en mann og fortalte at han hadde oppdaget en bil som lå i sjøen, og at det kom luftbobler opp fra bilen.

Dermed rykket både politi, ambulanse og dykkere fra brannvesenet ut. Men bare i løpet av noen minutter ble det klart at det ikke var folk i bilen. Da hadde nemlig båteieren i mellomtiden tatt kontakt med mannen som hadde varslet politiet, og gjort det klart at ingen personer hadde havnet i vannet.

– Kjedelig

– Heldigvis gikk det bra, men det ble en dyr sjøsetting, og slikt er kjedelig, konstaterer Ole Johan Ingebrigtsen, som er vakthavende brannsjef for Lindås, Meland og Modalen brann og redning.

POLITIET

Da han var på plass klokken 12.30 for å undersøke om uhellet hadde forårsaket noe oljesøl, var Nicu Rabusanu allerede selv i full sving med å organisere en redningsoperasjon med kranbil for bilen og hengeren.

To meters dyp

– Bilen står på to meters dyp, så det meste av bilen må være under vann. Det er tyngden på båten som gjorde at den begynte å gli bakover. Da båthengeren ga etter, seg båt, bil og henger ut i vannet, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende søndag ettermiddag.

En lokal politipatrulje fra Nordhordland rykket ut til kaien på Io i Meland. Ifølge politiet skal det ha vært glatt på stedet.

– Det er sånt som skjer, og det var uheldige omstendigheter. Han er ikke den første, og blir heller ikke den siste, slår operasjonsleder Kolltveit fast.