Ropstad tar avstand fra seksuell reorientering

Ropstads eget trossamfunn Oslo Misjonskirke Betlehem er et av 90 kirkesamfunn som tilhører Misjonskirken Norge, som i sin tur er tilknyttet nettverket Til Helhet, skriver Klassekampen.

Nettverket kaller seg et tverrkirkelig kontaktforum, som har som formål å hjelpe homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle å endre seg.

– Man kan endre legning

«Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette», heter det i forumets presentasjon av seg selv på sitt eget nettsted.

På nettstedet heter det at formålet med forumet blant annet er å formidle tro på at man kan endre seksuell legning, og at man kan leve et liv i seksuell avholdenhet.

– Minister for alle

Lørdag skriver Ropstad på Facebook at han tar avstand fra arbeid med seksuell reorientering. «Jeg er barne- og familieminister for alle barn, uansett legning, og for alle familieformer. Folk må selv bestemme hvilke liv de ønsker å leve og med hvem» skriver han.

Statsminister Erna Solberg er raskt ute med å applaudere Ropstads kommentar.

– Dette er et tydelig signal fra barne- og familieministeren. Regjeringsplattformen er tydelig på homofiles rettigheter og vi skal aktivt motarbeide diskriminering, skriver hun i en epost til NTB.