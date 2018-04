Hareide: Krigsforbrytelser kan ikke skje ustraffet

Han innledet sin tale til KrFs landsstyre i Oslo lørdag med de dramatiske nyhetene fra Syria.

– Vi har de siste dagene sett bildene fra Syria. Små barn som blir båret på båre, rammet av lammende klorgass. Det gjør dypt inntrykk å se konsekvensene av kjemiske våpen, sa Hareide.

– Det er ikke bare forferdelig. Det er krigsforbrytelser og et klart brudd på internasjonale konvensjoner. Det er ikke tvil om at slike angrep mot føre til internasjonale reaksjoner. Det kan ikke skje ustraffet, slo KrF-lederen fast.

Han ba om at det nå blir vist tilbakeholdenhet.

– Dette illustrerer hvor kritisk det er at reelle fredsforhandlinger kommer i gang, og at en fredsløsning kommer på plass. Det er ikke bare det siste døgns hendelser som minner oss om at viktige verdier er i spill, understreket Hareide.