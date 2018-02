Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

– Det vi venter på, er romstrategien, som lar vente på seg. Jeg er utålmodig, sier Cecilie Myrseth, Aps romfartspolitiske talsperson til Klassekampen. Hun får støtte fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som kaller regjeringens romfartspolitikk for alt annet enn ambisiøs.

I 2016 ba Stortingets flertall, etter et forslag fra Ap og SV, regjeringen om å levere en ny romfartsstrategi, men denne uteblir. De ba også regjeringen holde midlene på dagens nivå, men flere ganger har regjeringen forsøkt å kutte i midlene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbakeviser at regjeringen henger etter når det gjelder romvirksomhet.

– Jeg mener norsk romindustri er veldig offensiv, og at vi derfor burde ha en romstrategi. Derfor står det også i regjeringserklæringen, sier Isaksen. Han lover at regjeringen vil levere i løpet av 2018.

Myrseth og Fylkesnes lover også støtte til byggingen av en oppskytingsstasjon for småsatellitter på Andøya. Dette er et privat initiativ som vil kreve offentlige midler i investeringsfasen. Leder av Andøya Space Centre, Odd Roger Enoksen, anslår at behovet til stasjonen vil være mellom 800 millioner og én milliard kroner.

Også Isaksen er positiv til Andøya-prosjektet.

– Jeg håper vi allerede i det reviderte statsbudsjettet kan gi signaler om drahjelp, sier han.