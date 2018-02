Sivilombudsmannen nekter for å ha gitt Jensen medhold i hemmelighold

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets kontrollkomité gikk mandag ut i Dagens Næringsliv (DN) og ba Siv Jensen (Frp) offentliggjøre notatene fra møter mellom Finansdepartementet og SSB i januar og september 2017.

Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen viste mandag til at departementet hadde fått medhold fra Sivilombudsmannen i at notatene skal være unntatt offentlighet. Påstanden faller ikke i god jord hos Sivilombudsmannen, som onsdag bestrider at de har gitt Finansdepartementet et slikt medhold.

«De siste dagers uttalelser i mediene om innsyn i notater fra møter mellom SSB og Finansdepartementet, gir inntrykk av at Sivilombudsmannen har sagt at disse dokumentene skal eller bør unntas. Om det skal gis innsyn i disse dokumentene etter en meroffentlighetsvurdering, er opp til Finansdepartementet selv», skriver Sivilombudsmannen på sin hjemmeside onsdag og understreker:

«Ombudsmannen har følgelig ikke gitt uttrykk for at disse dokumentene skal eller bør unntas fra innsyn.»

Notatene er fra møtene hvor Siv Jensen skal ha advart tidligere SSB-direktør Christine Meyer om å gjennomføre de omstridte endringene i byrået. Meyer bestrider at Jensen kom en slik advarsel. I en epost til DN kommenterer Wålen Sivilombudsmannens uttalelse slik:

– Vi viser til Sivilombudsmannens tidligere uttalelser i denne saken. At vi unntar disse nedtegnelsene for offentlighet skyldes at dette er interne, uferdige notater.