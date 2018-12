Siv Jensen langet ut mot «pampete pengebruk» i offentlig sektor – slik svarer hun om eget partis offentlig finansierte festbudsjett

– Det svekker tilliten. Folk må ha tillit til at skattekroner som kreves inn, brukes med varsomhet og kost/nytte-fokus. Pampete pengebruk bør det bli slutt på, sa Siv Jensen til Bergens Tidende i 2013.

Da hadde avisen over tid satt søkelyset på pengebruk i offentlig sektor, og blant annet avslørt kostbare middager og høy flaskeføring i staten.

I vår gjentok Siv Jensen, som nå er finansminister, behovet for å være ytterst forsiktig med hvordan offentlige midler blir brukt.

– Vi er nå inne i en situasjon i norsk økonomi hvor vi overhodet ikke har råd til å sløse med skattebetalernes penger, sa Jensen i en tale til Frps landsstyre 3. mars, ifølge NTB.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag 14. november hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Dette er offentlige penger som partiene kan bruke nokså fritt, men det kreves at pengene skal gå til «stortingsrelatert arbeid». Fire av ni partier nekter å gi innsyn i detaljerte oversikter som viser hvordan pengene er brukt. MDG, SV, Rødt og KrF valgte å gi innsyn da Aftenposten spurte første gang, i slutten av oktober. 22. november snudde Venstre og ga også innsyn. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler. De fire partiene velger dermed å utvise mindre åpenhet enn kravene Stortinget stiller til offentlig sektor om innsyn i bruk av offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgende regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte.

Fester bort offentlige penger, krever kutt og moderasjon hos andre.

Siv Jensens uttalte motstand mot uforsiktig offentlig pengebruk hindret ikke Frps stortingsgruppe fra å bruke betraktelig mye mer skattepenger på fest og moro enn det statsansatte får lov til.

Aftenpostens gjennomgang viser at partigruppen i fjor brukte 26.900 pr. person i stortingsgruppen. Samtidig forteller offentlige ansatte at de må betale julebord og sommerfester selv.

Pengene kommer fra statlige tilskudd som det borgerlige flertallet har skjermet fra ostehøvelkuttene store deler av offentlige sektor er utsatt for. De siste fem årene er det overført 862 millioner kroner til partigruppene, og pengebingen vokser hos de store partiene.

Skjermdumper fra Facebook

Jensen: Summene til fest og moro er høye

Siv Jensen svarer slik på spørsmål om hva hun mener er «pampete pengebruk»:

– Den gang var det basert på en sak om mye festing på statens regning. Jeg mener det samme nå som da, nemlig at vi skal forvalte skattebetalernes penger på med respekt – og at det må ligge nøkternhet til grunn når man bruker pengene, sier Jensen.

– Hvor vil du plassere pengebruken til Frps egen stortingsgruppe opp mot dette?

– Jeg synes summene er høye, og det har stortingsgruppen erkjent selv. Jeg synes det er en god erkjennelse at de vil gå gjennom dette og også åpner for en gjennomgang av nivået på støtten til partigruppene.

– Kan du forklare hvorfor de som er tilknyttet Frps stortingsgruppe skal få bruke betraktelig mye mer offentlige penger på fest og sosiale aktiviteter enn for eksempel sykepleiere eller andre offentlige ansatte?

– Det er et sunt prinsipp at alle som forvalter fellesskapets penger gjør dette med nøkternhet.

– Det var ikke det jeg spurte om?

– Stortingsgruppen har gitt uttrykk for at dette er en for høy sum og at de vil ta lærdom av det. Det er godt sted å starte.

Olav Olsen

Mener de får for mye, men har ikke kuttet

Stortingsgruppene har 152 millioner offentlige kroner på konto, noe som har fått Frps parlamentariske leder Hans Kristian Limi til å konkludere med at stortingsgruppene får for mye penger.

Men Frp har ikke gjort noe for å redusere overføringene, selv om Regjeringen har innført et flatt kutt i andre sektorer.

– Dere har hatt mulighet til å påvirke statsbudsjettet og rammene i overføringene til partigruppene i fem år, hvorfor har det ikke skjedd tidligere?

– Vi har ikke lagt opp til noen store økninger i denne støtten i statsbudsjettene.

– Men hvorfor er det ikke gjort noe for å kutte, dersom støtten har vært for høy?

– Som du vet, så er det ikke finansministeren som forhandler om statsbudsjettet i Stortinget, og jeg kan ikke gå inn i de interne forhandlingsprosessene. Jeg er opptatt av at man har god kontroll med pengebruken og hvordan disse blir brukt.

Mer åpenhet?

Frp er, sammen med Ap, Høyre og Sp, blant de fire stortingspartiene som nekter å gi detaljert innsyn i hvordan de bruker offentlige midler i stortingsgruppene.

– Hvordan skal offentligheten kunne kontrollere hvordan pengene blir brukt, når partigruppene til flere partier ikke vil gi samme grad av innsyn som det offentlig sektor er underlagt?

– Det er naturlig at spørsmålet om graden av innsyn her blir drøftet nærmere, men dette er noe Stortinget selv må se på.

– Synes du det bør være samme grad av åpenhet i stortingsgruppenes pengebruk som i offentlig forvaltning?

– Det er et spørsmål Stortinget selv må ta stilling til.

– Ser ikke veldig vakkert ut

– I mars sa du at vi nå er inne i «en situasjon i norsk økonomi hvor vi overhodet ikke har råd til å sløse med skattebetalernes penger». Synes du Frps stortingsgruppe går foran med et godt eksempel her?

– Som jeg sier: Summen er høy. Jeg er generelt av den oppfatning at skattebetalernes penger skal brukes på en fornuftig måte, og det gjelder alle formål som finansieres over statsbudsjettet.

– Også Frps stortingsgruppe?

– Ja, det gjelder også den.

– Men synes du Frps stortingsgruppe har gått foran med med et godt eksempel når målet er å unngå å sløse med skattebetalernes penger?

– Jeg mener man skal vise betydelig grad av nøkternhet, og er glad for at stortingsgruppen er tydelig på at dette ikke ser veldig vakkert ut og at de vil gjøre noe med det.

Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har så langt ønsket å svare på spørsmål om partienes pengebruk.