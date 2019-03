Nå vil Høyre ta godsakene fra el-bileierne: Alle må betale for å kjøre på veien.

− Dagens system med bompenger føles ikke rettferdig for folk. Selv om bompengeandelen i hvert prosjekt går ned, øker bompengeutgiftene for den enkelte i deler av landet, sier lederen i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

Fredag åpnet Høyres landsmøte og i salen sitter de fleste av Høyres ordførerkandidater. Et stort flertall av dem merker at bompenger gjør folk sinte. Dette kommer til å bli et hett tema rundt storbyene, der Høyre ønsker å ta makten tilbake. Høyre har vært for de omstridte prosjektene.

Bompenger Norge rundt:

Etterhvert som andelen elbiler som ikke betaler bompenger øker, vil belastningen øke for de andre bilene.

Jobber i det stille

I det stille har Asheim og hans stortingskollega Helge Orten, som leder transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, jobbet med en utredning.

Målet er å legge frem et mer bærekraftig system for å avgiftsbelegge bilen og bruken av den. En erstatning for dagens bompengesystem er bare en del av dette.

Derfor er de to opptatt av at landsmøtet denne helgen vedtar forslaget om å «vurdere differensiert veiprising som alternativ til bompengeinnkreving og ta i bruk ny teknologi som gjør bompengeinnkrevingen billigere under forutsetningen av at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt.»

Valgkampsak i 2021

– Vi må lage et bærekraftig avgiftssystem for bil og gå til valg på det i 2021. Det betyr at Høyre må bestemme seg for hvordan dette skal se ut i 2020, sier Asheim.

Dagens avgiftsfordeler for elbiler utløper parallelt med dette. EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel har signalisert at Norge ikke kan forvente å få godkjent like gode ordninger for elbiler fremover. Det gjør også en gjennomgang av avgiftssystemet aktuelt.

Statsminister Erna Solberg sier at det er regjeringens ambisjon at det skal være på plass en nytt bærekraftig avgiftssystem for bil innen 2025.

– I 2025 er målet at det bare skal selges utslippsfrie biler i Norge. Da vil anslagsvis 1,2 millioner biler være utslippsfrie. Vi kan ikke velte alle kostnadene for vei og bilbruk på bensin og dieselbilene. Det vil ikke bli forstått, sier Orten.

Fakta: Veiprising Et avgiftssystem som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt.

som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. Satellittbasert veiprising , der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger. Et slikt system kan erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift.

, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger. Et slikt system kan erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift. Datatilsynet gir nå grønt lys for GPS-måling.

gir nå grønt lys for GPS-måling. Kilde NAF/Wikipedia

To problemer må løses samtidig

Det er to problemer som må løses: Dagens bompengeordning må gjøres mer rettferdig. Avgiftslettelsene til elbiler tærer på statens inntekter. I perioden 2012–18 har staten tapt 14 milliarder i bilavgifter. Grunnen er i stor grad lavere avgifter på elbiler. Nedgangen er på 27 prosent. Dette er et resultat av at tiltakene for å få folk til å kjøre utslippsfrie biler virker, men fra en finanspolitikers synspunkt er inntektstapet bekymringsfullt.

De to Høyrepolitikerne understreker at målet ikke er å skattlegge bil og bruk av bil mer enn i dag.

Fortsatt vil bensin- og dieselbiler være dyrere i bruk, ved hjelp av drivstoffavgifter.

Fra kjøp til bruk

Datatilsynet har alt slått fast at veiprising og bruk av GPS kan forenes med personvernhensyn. Spørsmålet er hvordan ordningen utformes. En satelittbasert veiprising kan erstatte bompenger, men også drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift.

Orten sier at bilavgiftene i større grad må vris fra å være en avgift på å kjøpe bil til en avgift på å bruke bilen.

Han viser til at elbilen sliter minst like mye på veien som en bensinbil.

– Men det krever et mer presist innkrevingssystem som oppfattes mer rettferdig. Målet må være at det er flere å dele utgiftene på, slik av belastningen for enkelte kan bli mindre og at utslippsfrie biler må betale sin andel, forklarer Orten.