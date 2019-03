Hytteverter ved ny DNT-hytte forlovet seg foran kronprinsen

Etter å ha startet dagen med en topptur til Snøtinden, som strekker seg 978 meter over havet, kløyvde kronprins Haakon en vedkubbe for offisielt å åpne Den Norske Turistforeningens (DNT) nye hytte «Haakonsbu» i Kvæfjord, opplyser Slottet.

Bak den nye hytta ligger det 3.500 dugnadstimer fordelt på fire måneder, hvor Harstad Turlag har lagt ned mye arbeid. Under åpningen møtte Kronprinsen flere av de frivillige, deriblant hyttevertene Kristian Jakobsen og Siv Eilertsen som begge har bidratt i arbeidet.

Selv med kongelig besøk, feiret hyttevertene åpningen på en helt spesiell måte. Etter at de frammøtte hadde inntatt lunsj, tok Jakobsen motet til seg og gikk ned på kne foran sin utkårede og fikk ja.

Den nye turisthytta, som ble oppført i fjor høst og har tolv sengeplasser, er oppkalt etter Haakon Rønning. Rønning er en ildsjel i Harstad Turlag. Hytta ble opprinnelig bygget i 1990 og hadde begrenset med sengeplasser, og det var derfor behov for flere. Den gamle hytta ligger kun noen meter fra den nye hytta, og vil fungere som sikringshytte.

Det at kronprinsen startet dagen med en topptur, er ingen tilfeldighet. Området der den nye turisthytta ligger, er nemlig et godt utgangspunkt for flere toppturer. På turen var sikker ferdsel i vinterfjellet på agendaen, og Kronprinsen fikk innføring og hjelp til å gjøre vurderinger og valg før turen startet. Etter å ha kjørt ned fra fjellet, ventet samisk festmat på turfølget og andre deltakere under åpningen.