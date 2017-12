Søstrene Grene selger kampflyballonger som bursdagspynt for barn

Produktet er laget i Kina, og var godt synlig i en eske på gulvet da Frifagbevegelse besøkte Søstrene Grenes butikk i Kongens gate i Oslo.

Når man blåser opp ballongen, viser den et F-35-fly som bærer sju missiler, ifølge magasinet. Disse ligner på hvordan et atomvåpenmissil ser ut, ifølge assisterende generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp.

Erling Borgen, styremedlem i Nei til atomvåpen, sier det er forkastelig at man selger ballongene til barnebursdager.

– Jeg synes det er skammelig og uverdig at Søstrene Grene selger ballonger formet som F-35 fly til barn. F-35 er krigsfly, som til og med kan utstyres med B61 atomvåpen. Ekstra usmakelig blir det når ballongene selges like før fredsprisen skal deles ut til den organisasjonen som har fått oppslutning fra 122 FN-land om å forby atomvåpen, sier han.

Han får støtte fra leder i Norske leger mot Atomvåpen, Saima Akhtar.

– Som helsepersonell synes jeg det er veldig uheldig at vi lar våre barn leke med dette og at symbolet på et våpen som kan drepe hundretusener av mennesker fins blant sugerør og partyhatter, sier hun,

Det danske konsernet forsvarer imidlertid salget av ballongen.

–I Søstrene Grene har vi til alle tider av året et utvalg av ballonger og annen pynt til fest. Denne ballongen er et eksempel på pynt til barn som interesserer seg for fly, romraketter og mekanikk, og altså ikke en referanse til krig eller ufred, skriver de i en epost til frifagbevegelse.