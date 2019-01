Forskere kaller 5G et folkehelse-eksperiment

Den kommende 5G-revolusjonen vil bety at vi kommer til å leve i et samfunn der vi vil være utsatt for stråling fra elektromagnetiske felt som vil være overalt, fordi alle tjenester vil være nettbasert, sier Dariusz Leszczynski, tidligere mangeårig forsker i det finske strålevernet.

Fakta: Fakta 5G: Femte generasjon mobilteknologi. Mye raskere nett med enorm kapasitet og minimale forsinkelser. Legger til rette for en million ting koplet til nettet per kvadratkilometer. Tingenes internett: Systemet vi gradvis er på vei inn i, der tingene våre er koplet til internett og kan gjøre hverdagen enklere og mer komplisert på samme tid. Også overalt ellers i samfunnet vil maskiner, kjøretøy og andre objekter få en IP-adresse og blir i stand til å overføre data over et nettverk.

Ingeborg Eliassen

Fortsatt er mobildekningen variabel enkelte steder. Men når “alt og alle skal bli konnekta” med 5G, som mobilbransjen lover, må det etter hvert settes opp flere antenner. Disse må være der folk er. Utendørs kan lyktestolper bli aktuelle, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Det finnes så å si ingen forskning på hvordan så tette antennenettverk vil påvirke folkehelsen, ifølge Leszczynski. - Vi mangler forskning på helt grunnleggende ting. Det høres enkelt ut, men er dyrt. Og de som har mest innflytelse, mobilindustrien, vil ikke ha det, hevder han.

To leirer av forskere

Helsefare ved stråling fra radiofrekvente elektromagnetiske felt er imidlertid et eget forskningsfelt. Det er også et minefelt. Det finnes tusenvis av studier om stråling fra mobiler fra tidligere G’er, og forskerne bak studiene grupperer seg grovt i to leirer: De som mener at det ikke er helsefare under visse grenseverdier - og de som mener at det er helsefare langt under disse grenseverdiene.

Noen, som celleforsker Leszczynski, sier de prøver å finne et sted mellom skyttergravene. Han var med i en internasjonal forskergruppe nedsatt av IARC, kreftforsknings-enheten i Verdens helseorganisasjon. I 2011 ble gruppen enig om at stråling fra radiofrekvente elektromagnetiske felt “muligens” er kreftfremkallende. På terskelen til 5G-samfunnet mener Leszczynski tiden er inne for å oppgradere denne type stråling til “sannsynligvis” kreftfremkallende.

Det er kommet nok forskning, spørsmålet er kvaliteten på den. Elektromagnetiske felt er trolig involvert i kreftutvikling på en eller annen måte. Men er det sikkert, eller er det sannsynlig? Jeg mener det er sannsynlig. Andre mener det er sikkert.

Krever stans i 5G-utbygging

Kreftlege og forsker Lennart Hardell ved universitetssykehuset i Örebro i Sverige er blant de som mener det er sikkert. Han er en av 217 forskere som har skrevet under på en appell til EU-kommisjonen. De ber om stans i utbyggingen av 5G-nettet “til potensielle farer for folkehelse og miljø er blitt fullt og helt undersøkt av forskere som er uavhengige av industrien”. De viser til nyere forskning som har funnet at stråling fra elektromagnetiske felt påvirker levende organismer på nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale grenseverdier.

Listen over effekter som forskere har knyttet til dette, er lang: Økt kreftfare, dårligere sædkvalitet, nevrologiske sykdommer, svekket hukommelse og generelle plager som søvnløshet og hodepine.

Strålevernet: Ingen fare

Men de som i praksis bestemmer, forsikrer at strålingen fra elektromagnetiske felt fra mobiler og basestasjoner ikke er noe å være redd for. I Norge er det Statens strålevern, som ved årsskiftet byttet navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

- Vi har grenseverdier basert på dokumenterte virkninger for frekvenser for trådløs teknologi. Under disse grenseverdiene finner vi verken kreft eller andre helseplager. Vi måler strålenivåene, og utendørs i Norge ligger de normalt på noen tusendeler av grenseverdiene, sier fagdirektør Tone-Mette Sjømoen.

Strålevernet forsker ikke selv, men lener seg til ekspertgrupper utenlands. Disse avfeier til nå forskningen som slår alarm om skadevirkninger under dagens grenseverdier, som for dårlig eller utilstrekkelig til å trekke klare konklusjoner. Det gjør Direktoratet for strålevern også.

Telenor viser til Strålevernet. Men konsernet har også sin egen stråleekspert, Stein Erik Paulsen. I mange år rykket han ut til kunder som var bekymret for stråling, gjerne fra mobilmaster på taket av boligblokken, for å måle. Strålingen inne hos kunder var alltid en bitteliten brøkdel av grenseverdiene, sier Paulsen. Men det skal noe til å krysse dem: Da må man stå rett foran en basestasjon og mindre enn ti meter unna.

Fredrik Refvem

Bakgrunnsstrålingen kan øke

Femte generasjon mobilteknologi har Strålevernet ikke kunnet måle foreløpig, for den er så vidt i testfasen. 5G baner også veien for “tingenes internett”. Men det er ingen grunn til å tro at bakgrunnsstrålingen plutselig vil bli mye høyere av dette, sier Sjømoen.

Hver tilkoplet ting vil sende kortvarig og med svært svake signaler. Kundenes mobiler vil også blir så raske at sendingene - og dermed strålingen - blir fortere ferdig. 3G-nettet skal dessuten demonteres.

- Det fins ikke nok informasjon om stråling fra 5G-teknologien til å si sikkert at bakgrunnsstrålingen blir akkurat like lav som i dag. Men den vil bli så lav at det ikke er grunn til bekymring, sier Sjømoen.

Telenors ekspert ser ikke bort fra at det gjennomsnittlige “tomgangsnivået” vil bli høyere enn i dag. - Men nivået vil likevel fortsatt være langt under enhver grenseverdi, sier han.

Nesten hele menneskeheten bruker mobiler, mange har gjort det i tiår. Dariusz Leszczynski tror ikke folk flest vil få kreft av det. - Men noen av oss kan få det. Problemet er at vi ikke vet hvem. Vi har ikke forskning som viser hvilken kombinasjon av gener og miljøfaktorer som kan få noen til å utvikle for eksempel hjernekreft, sier han.

Så hvorfor skal vi bry oss?

– Mange ting kan vi klare oss uten. Vi kan la være å drikke alkohol. Vi kan la være å spise rødt kjøtt. Men vi må ha mobiltelefon for å fungere i samfunnet, sier Dariusz Leszczynski.

Fredrik Refvem

Fakta: Investigate Europe Investigate Europe er en gruppe journalister fra ni land som samarbeider om tema som er aktuelle over hele Europa. Sakene publiseres på tvers av kontinentet. Gruppen har pengestøtte fra Fritt Ord og andre stiftelser, men har også støtte fra lesere. Øvrige mediepartnere for 5G-prosjektet er blant andre Newsweek (Polen), Diario de Noticias (Portugal), Il Fatto Quotidiano (Italia), De Groene Amsterdammer (Nederland), Efsyn (Hellas), Falter (Østerrike) og Tagesspiegel (Tyskland). Tidligere Aftenbladet-journalist Ingeborg Eliassen er norsk medlem i Investigate Europe. De andre medvirkende er Crina Boros, Wojciech Ciesla, Juliet Ferguson, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Leila Minano, Paulo Pena, Jef Poortmans, Harald Schumann og Elisa Simantke.

Nettsted: https://www.investigate-europe.eu/