Terrorsiktet russer framstår uberørt etter knivangrep

Den siktede 20-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling lørdag formiddag i Oslo tingrett etter å ha knivstukket en 25 år gammel kvinne inne i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo torsdag.

Advokaten hans, Ola Lunde, sier at han ikke kjøper PSTs teori om at 20-åringen er terrorist. Lunde vil ha russeren til lege og sier at gutten erkjenner at han er psykisk syk.

– Han er en sinnsforvirret og ensom gutt. Han sier at han ønsker å drepe europeere, som han mener har det for godt, sier advokaten.

Ifølge Lunde virker mannen uberørt av situasjonen, og han sier det er et «åpent spørsmål» om hvorvidt han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Han har det tilsynelatende greit. Det er merkelig i seg selv, ut fra siktelsen han står overfor.

Advokaten mener det er hevet over tvil at mannen må undersøkes.

– Jeg mener handlingen og siktelsens karakter, gjør at alle skjønner at noe ikke er i orden. Her bør det undersøkes, sier han.

Tilfeldig at han valgte Norge

Ifølge Lunde var det tilfeldig at det var en kvinne i en Kiwi-butikk i Oslo som ble angrepet, og det var tilfeldig at mannen valgte Norge.

– Han sier at han har ønsket å drepe flere, og at Kiwi var et tilfeldig mål, sier Lunde.

Den siktede mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB fredag. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

Lunde mener klienten ikke er tilknyttet noen terrororganisasjon.

– Det jeg kan si, er vel at han er en ensom ulv som operer alene og ikke har noe nettverk, verken her i Norge eller andre steder, sier advokaten.

Ber om undersøkelse

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff sier PST vil be om en prejudisiell observasjon av den siktede, og at PST står fast ved at det er en terrorhandling, basert på funn i etterforskningen og den siktedes forklaring.

– PST har tidligere uttalt at det er muligheter for terrorangrep i Norge, og nå er det mulig at det har foregått. Det er det vi undersøker, sier Bakken.

Hun vil ikke kommentere ytterligere detaljer i etterforskningen.

– Vi ønsker å etterforske denne fasen uforstyrret, sier hun.

Vil ikke se bort fra ideologi

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Oslo Met sier det er viktig at man ikke glemmer den ideologiske motivasjonen bak handlingen, selv om det skulle vise seg at 20-åringen blir kjent utilregnelig. Han sier angrepet har flere karakteristikker som kjennetegner angrep fra jihadister.

– Ytre sett ligner dette på andre knivangrep som har vært gjennomført av jihadister. Med andre ord av mennesker med en ekstrem islamistisk bakgrunn, gjort i den hensikt å angripe de vantro, som de ser som islams fiender.

Han understreker imidlertid at man ikke må utelukke at det er psykiatri inne i bildet og at mannen har vært utilregnelig.

Kritisk

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131 , som omfatter terrorhandlinger. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet. PST-sjef Benedicte Bjørnland sa fredag at hendelsen kan være det første knivangrepet med tilfeldig offer her i landet som potensielt kan knyttes til ekstrem islamisme.

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud. Hun er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket.

Kvinnen ble knivstukket i ryggen da hun sto i kassa for å betale. Etterpå skal mannen ha fektet med kniven mot kassamannen før han rømte fra butikken. Han ble pågrepet i nærheten av åstedet etter kort tid.

PST ber om fire uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.

Den russiske ambassaden i Oslo opplyste fredag at de var i kontakt med politiet i saken.