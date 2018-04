Solberg til KrF: Summen av vedtak er positiv

– KrF bør se på summen av alt som er vedtatt som positivt. Vi setter fortsatt en tydelig linje mot sorteringssamfunnet, sier Solberg på spørsmål fra NTB i etterkant av avstemningen om flere omstridte forslag innen bioteknologi.

Høyre sluttet også opp om assistert befruktning for enslige, men sa nei til surrogati, selv om det skulle bli gjort som en vennetjeneste.

Solberg ser ikke på det å åpne for assistert befruktning for enslige som noen veldig omfattende endring, all den tid adopsjon for enslige er tillatt.

– Når det gjelder surrogati håper jeg debatten i vårt parti er bilagt for en god stund nå. Det er gode argumenter mot surrogati, sier Høyre-lederen.