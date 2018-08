Eirik Jensens forsvarere varsler nye momenter

Nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker brukte flere timer tirsdag på å forklare for juryen alle bevisene påtalemyndigheten mener er egnet til å domfelle politimannen Eirik Jensen. Onsdag er det forsvarernes tur til å forberede lagretten på de vitnene de mener kommer til å overbevise dem om 61-åringens uskyld.

– Vi har rundt 50 nye vitner i denne rettssaken som vi ikke hadde i tingretten, så da sier det seg selv at det vil komme nye opplysninger. Vi vil fylle igjen de hullene der tingretten spekulerte i forrige rettsrunde, sier advokat John Christian Elden til NTB.

– Kunne spart tid

Elden mener at rettssaken for Jensen og Cappelen burde gått hver for seg. Mens Jensen har anket hele dommen på 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj, har Gjermund Cappelen kun anket straffeutmålingen på 15 år.

Ifølge Jensens forsvarer ville man spart mye tid på å avgjøre straffeutmålingen for Cappelen i løpet av en dag i retten for så bare å innkalle ham som vitne i den nye straffesaken mot Jensen. Denne oppfatningen har imidlertid ikke blitt delt av de øvrige partene i saken.

Kleppe sa tirsdag at ankesakene til de to går samlet etter påtalemyndighetens anmodning.

Det har Cappelens advokat Benedict de Vibe stor forståelse for.

– Fordel

– Det er åpenbart en fordel for påtalemyndigheten at sakene er slått sammen, for da er Cappelen hele tiden tilgjengelig for å svare på spørsmål, sier de Vibe til NTB.

Etter planen skal Eirik Jensen starte sin forklaring først av de to. Han går i vitneboksen torsdag, og det er satt av nærmere tre uker til hans forklaring.

Gjermund Cappelen skal etter planen starte sitt vitnemål for lagretten 20. oktober.