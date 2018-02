Landets største kommuner frykter fastlegekrise

Hovedstaden er en av kommunene der legefremtiden er usikker, melder VG.

– Vi er ikke trygge på at den situasjonen vi har i dag, vil fortsette. Det første faresignalet er at gjennomsnittsalderen på våre leger er høyere enn i resten av landet. Der er 1/3 av legene over 55 år. Om ikke mange år kan det bli et problem, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Hun mener det er på tide å ta grep.

– Her må ministeren også på banen, for å innrette takstsystemet mest hensiktsmessig, og slik at vi kan ivareta alle pasientgruppene våre, sier Dahl.

Også Kristiansand er en av kommunene hvor situasjonen har utviklet seg i negativ retning.

– Vi opplever en betydelig svikt i rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi får enda færre kvalifiserte søkere, sier Erling Ytrehus, rådgiver for Behandling og rehabilitering.

I Tromsø mangler flere fastlegehjemler nå lege.

– Vi lyser ut legehjemler flere ganger uten å finne kvalifiserte leger som takker ja, sier enhetsleder Helga Kramvik i Allmennlegetjenesten i Tromsø.

Helseledere fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bærum, Fredrikstad, Sandnes, Kristiansand, Tromsø møttes fredag hos KS (KS) blant annet for å lage en felles uttalelse om legesituasjonen.

I en undersøkelse VG gjorde i høst om fastlegesituasjonen i landets kommuner, meldte 198 av 425 kommuner om rekrutteringsproblemer av større eller mindre grad.