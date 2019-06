Fra 10. til 16. juni gjennomførte UP en landsomfattende aksjon med fartskontroller på alle landets europaveier.

Her i vest har vi tre: E39, E16 og E134.

– Sjelden dårlig stemning

Makkerne Mia Winther og Håkon Ådlandsvik fulgte i all hovedsak med på trafikken på E39 i Nordhordland og mot Os i sør.

– Folk flest kjører fint, sier Winther.

Hun trives best bak laseren. Da BT møtte dem fredag, var det Ådlandsvik som hanket inn de få bilistene som kjørte for fort på E16 ved Osterøybrua.

– Førerne vi stanser reagerer ulikt, men det er sjelden det blir dårlig stemning. Når vi vinker folk inn til siden i en laserkontroll, vet vi at de har kjørt for fort. Er vi i tvil, lar vi dem kjøre, sier Ådlandsvik.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Beslagla 27 førerkort

Sjefen deres heter Terje Oksnes. Han er distriktsleder og leder UPs arbeid i Sør-Vest og Vest politidistrikt.

Ifølge Oksnes er det størst tetthet av alvorlige ulykker på akkurat europaveiene.

De utgjør syv prosent av veinettet i Norge, mens 19 prosent av ulykkene skjer her. Dessuten strekker de seg over flere fylker, og gjennomgangstrafikken er stor.

– Mange kjører på «bortebane», sier Oksnes.

Forrige uke stanset UP 656 førere som kjørte for fort på Vestlandet. 27 av dem mistet førerkortet. 18 ble tatt for ruskjøring.

– Er 656 forelegg mye på en uke?

– Det er 74 prosent over måltallet vårt, og vi hadde ikke flere fartskontroller enn normalt.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

13 uten lappen i sør

23 kontroller ble holdt i gamle Hordaland fylke. 284 kjørte for fort, 11 av dem mistet lappen. Ellers var det

22 kontroller i Sør-Vest politidistrikt. 289 tatt, 13 førerkortbeslag.

7 kontroller i Sogn og Fjordane. 83 tatt, 3 førerkortbeslag.

Det er på Vestlandet ulykkesfrekvensen er lavest på europaveiene i Sør-Norge, ifølge Oksnes.

Godt nytt på E39

Han understreker at dette ikke skyldes politiets innsats alene, men han tror at deres forebyggende arbeid spiller en vesentlig rolle.

På E39, gjennom Rogaland, mot Bergen og videre til Møre og Romsdal, har antall ulykker med hardt skadde og døde blitt redusert.

– I 2015 hadde vi 21 ulykker med hardt skadde eller døde på strekningen. I fjor var det syv. Det er syv for mange, men en gledelig utvikling, sier Oksnes.

– Meningsfullt arbeid

I forrige uke bøtla UP 2760 førere som kjørte for fort på europaveiene i hele Norge. 157 mistet førerkortet. 59 ble anmeldt for ruskjøring.

– Vi synes vi gjør et meningsfullt arbeid. Jeg tror vår innsats fører til færre ulykker, sier Mia Winther.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kollegaen er enig. Selv om det ikke var mange som ble stanset fredag formiddag, kjørte tusenvis av biler forbi laserkontrollen og så politibilen og de to uniformerte langs E16.

– Når vi er ute på kontroll, har det en forebyggende effekt, mener Håkon Ådlandsvik.

Ny runde i sommer

Distriktsleder Oksnes lover at det blir gjennomført tilsvarende aksjoner på europaveiene gjennom sommeren.

Han bruker analyseverktøyet flittig for å vite hvor de skal ha kontroller.

– Vi vet at de alvorligste ulykkene skjer på strekninger med 70- eller 80-sone. Da prioriterer vi slike steder. Målet vårt er å redusere ulykker, ikke gi bøter, understreker han.