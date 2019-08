Mange hundre ventet til Ingrid Aunes begravelse

Allerede i 11-tiden begynte folk å strømme til Hommelvik og den hvitmalte trekirken fra slutten av 1800-tallet, der et vell av blomster omkranset den hvite kisten.

Aune mistet livet i en båtulykke utenfor Namsos natt til 1. august, bare 33 år gammel. Også kjæresten, kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43), omkom i ulykken.

Stort talent

Ingrid Aune ble beskrevet som et av Arbeiderpartiets største talenter. I 2015, bare 29 år gammel, ble hun valgt til ordfører i Malvik som den yngste ordføreren i kommunen noensinne.

I årene før var hun rådgiver for forsvars- og senere utenriksminister Espen Barth Eide.

Hennes partifeller og venner minnes henne som et glødende engasjert, kunnskapsrikt, klokt, raust og varmt menneske, med et pågangsmot av de sjeldne. Hun er også blitt et symbol for Aps kamp for heltidsstillinger i kommunene, en sak hun selv holdt høyt på dagsordenen i sin ordførergjerning i Malvik.

– Meningsløst

Som ordfører var Aune svært populær. Folk NTB har snakket med i Hommelvik, tror det vil bli vanskelig å finne noen som kan fylle hennes sko.

– Hun var en politiker som skulle vare lenge. Det som har skjedd, er helt meningsløst, sier en.

Begge sogneprestene i Malvik, Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf, skal forrette i begravelsen, der blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre skal holde minnetale.

Det folkekjære artisten Åge Aleksandersen står for ett av de musikalske innslagene.

For at alle som er ventet å være til stede, skal få ta del i seremonien, er det satt opp storskjermer utenfor kirken.

Minnefond

Aune skal begraves ved siden av søskenbarnet Rolf Christopher Johansen Perreau, som ble drept på Utøya i 2011, 25 år gammel.

Etter Aunes dødsfall er det opprettet et eget minnefond for å videreføre arbeidet for Aunes hjertesaker som nedrustning, fredsarbeid, kvinner og likestilling. Hvert år skal det deles ut en minnepris til et vitenskapelig eller journalistisk arbeid som setter søkelys på disse temaene.