Eksperter advarer mot store badeleker – kan ta deg til sjøs

Sommerens utvalg av badeleker er stort og variert. I sjøen kan man blant annet observere flytende smultringer, enhjørninger, flamingoer og pizzastykker.

Men bruken av de store badelekene kan også medføre en betydelig sikkerhetsrisiko, ifølge eksperter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) råder foreldre til å være på vakt, skriver Dagsavisen.

– Årsaken til at det stilles spesielle krav til sikkerhet og funksjonalitet for «ride-on-toys» er blant annet at de kan drive med vinden. Dette krever selvsagt større grad av årvåkenhet fra foreldre, og at barn bruker trygg redningsvest under leken, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB til avisen.

Hun understreker også at strømforhold i vannet kan føre til at man blir dratt ut til sjøs.

Det er ingen tvil om at trenden med badedyr og badeflåter har økt betydelig de siste årene – og ikke bare i Norge. I fjor måtte den engelske kystvakten redde 15 personer som hadde drevet langt til havs. Administrerende direktør i Nordic Toy Team, Gro Svendsen, bekrefter at populariteten er høy også i år.

– Produktutviklingen har økt vesentlig. Alle ble utsolgt under fjorårets hetesommer. I år har vi sendt ut rundt 78.000 badeleker til våre butikker og importert sju konteinere med badesaker, sier hun til avisen.