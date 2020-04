Tom Hagen framstilles for varetekt i dag

Drapssiktede Tom Hagen blir onsdag framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, et og et halvt år etter at kona Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistasjonen på Lillestrøm etter møtet med sin klient tirsdag. Onsdag framstilles Tom Hagen for varetekt etter at politiet tirsdag siktet ham for å ha drept eller medvirket til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet i halvannet år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den mye omtalte bortføringssaken tok en ny og dramatisk vending da Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet i Lørenskog tirsdag morgen. Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Onsdag formiddag klokka 12 vil han bli framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm.

Politiet opplyste tirsdag at de vil be om fire ukers varetekt for Tom Hagen.

Av smittevernhensyn får ikke pressen adgang til å komme inn på tinghuset, og må følge rettsmøtet via videolink.

Nekter befatning

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018 og er fremdeles ikke funnet.

Tom Hagens tidligere bistandsadvokat under forsvinningssaken, Svein Holden, måtte tirsdag bytte rolle og ble i løpet av dagen oppnevnt som Hagens forsvarer. Han opplyste at klienten i løpet av ettermiddagen skulle i avhør med etterforskerne.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag..

Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren

– Tydelig planlagt

Politiet opplyste tirsdag at mistanken mot Tom Hagen gradvis var blitt styrket under den omfattende etterforskningen som ble startet etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Saken ble først etterforsket som et bortføringssak med økonomisk motiv, men skiftet etter hvert status til en drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse.