Tybring-Gjedde: Fikk mistanke til Bertheussen etter trusselbrev

Ingvild Smines Tybring-Gjedde forklarte i retten onsdag at hun fikk en økende mistanke til Laila Anita Bertheussen. Eksstatsråden ga også uttrykk for at hun følte seg dolket i ryggen av Bertheussen.

Onsdag morgen ankom Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde Oslo tingrett med sin bistandsadvokat Hermann Skard (til venstre). Foto: Olav Olsen

– Bertheussen spilte på to hester

Tybring-Gjedde mente at gruppen var også viktig fordi de ikke ønsket at disse temaene, som ble sett på som private, skulle komme i mediene.

Elden spurte om denne Messenger-gruppen hadde noe politisk agenda, men det var det ikke.

– Jeg tror at også PST lo litt av meldingene. Det var for eksempel kattebilder, hundebilder og kakeoppskrifter. Det var høyt under taket der, humret Tybring-Gjedde.

Om lekkasjene til pressen, sier Tybring-Gjedde at Bertheussen spilte på to hester. På den ene siden ønsket hun hjelp fra Ingvild Smines Tybring-Gjedde til å dele bilder med pressen, men bildene var allerede mottatt av Rita Karlsen i Human Rights Service da Tybring-Gjedde tok kontakt med Karlsen.

Bistandsadvokat Skard tok da ordet og spurte om Tybring-Gjeddes forhold til alarmselskapet som hadde ansvaret for sikkerheten både hos Wara og Tybring-Gjedde. Sistnevnte var storfornøyd med selskapet og roste servicen hun hadde fått fra selskapet.

Onsdag morgen sitter eksstatsrådene Ingvild Smines Tybring-Gjedde og Tor Mikkel Wara på hver sin side av rettssal 250.

Nå er det Tybring-Gjedde som skal vitne i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen.

Også hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde skal onsdag forklare seg som fornærmet i saken.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Torsdag 24. september skal en seniorrådgiver fra Kripos gå igjennom beslag i boligen til Bertheussen. Deretter skal den tiltalte forklare seg om tøyremser på bilen. Les mer

– Det var private meldinger

Ingvild Smines Tybring-Gjedde innledet i retten med en fri forklaring. Hun la ikke skjul på at hun reagerte på filmingen av det som skulle være parets bolig. Teateret Black Box viste frem huset til flere offentlige personer i sitt teaterstykke Ways of seeing.

Tidligere har retten fått dokumentert en rekke Messenger-meldinger mellom den tiltalte og Tybring-Gjedde. Her diskuterer de to blant annet filmingen.

Tybring-Gjedde forklarte i retten at Messenger-gruppen var av privat karakter.

– Vi var der som privatpersoner. Min tilstedeværelse i denne gruppen hadde ingenting med min politiske posisjon å gjøre. Hverken som statssekretær og statsråd, innledet hun.

Tybring-Gjedde sier i retten at meldingene ikke burde vært lekket til mediene. Hun gikk langt i å hevde at det er PST som har lekket.

Filter Nyheter hadde for noen dager siden flere saker der flere hundre meldinger fra Messenger-gruppen er offentliggjort.

Eksstatsråd Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) måtte ta litt sprit på hendene før hun gikk inn i Oslo tingrett onsdag. Foto: Olav Olsen

Ble redd

Ekteparet Tybring-Gjedde er fornærmet i saken fordi de mottok et brev 5. februar i fjor. Der sto det:

«Jeg må bare le av dem Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene Når de sier at de redde, må jeg bare le Vi ses 26 02 kl. 20 Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»,

Påtalemyndigheten mener at Bertheussen sto bak brevet. Selv har hun nektet for det.

Tybring-Gjedde sier i retten at brevet gjorde henne redd. Blant annet på grunn av hennes og ektemannens roller i politikken.

– Black Box reklamerte med at de hadde filmet vårt hjem i ni måneder, sa Tybring-Gjedde.

Messenger-meldinger tyder på at Tybring-Gjedde hjalp Bertheussen med å lekke bilder til mediene. Dette er bilder av det første hærverket mot boligen til Bertheussen og Wara tydet. Det stemmer ikke, ifølge eksstatsråden.

– Bertheussen hadde allerede lekket bilder om saken selv. Jeg tenkte da: Har hun spilt på flere hester? sier Tybring-Gjedde.

– Hvordan fant noen ut hvor vi bodde?

Tybring-Gjedde forteller i retten at hun tenkte mye på brevet hun mottok. Hun fryktet at noen kunne finne på å gjøre noe mer.

– Jeg ble redd, men også frustrert, fortvilet og sint, sier Tybring-Gjedde.

Hun meldte forfall til et møte i Fremskrittspartiet den datoen som sto oppført på brevet, altså 26. februar. Eksstatsråden forteller at hun måtte endre sine rutiner og sin hverdag.

– Nå sjekket jeg rundt bilen og la meg på alle fire før jeg gikk inn i den. Men det påvirket ikke mine beslutninger i rollen som statsråd eller hva jeg skulle si, slo Tybring-Gjedde fast.

Hun bekymret seg for ektemannen som ikke hadde samme oppfølging som henne. Selv var hun blitt statsråd få dager før de fikk brevet. Dermed fikk hun bedre sikkerhet enn som statssekretær.

Aktor Blom spurte litt senere om hvordan trusselbrevet påvirket de daglige planene hennes.

– Jeg skulle holde et innlegg på et Frp-medlemsmøte som statsråd, men valgte ikke å dra dit fordi det var den dagen som var nevnt på brevet. Christian og jeg holdt oss hjemme den dagen.

I brevet som ble funnet i Bertheussens og Waras postkasse, sto det: «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE.»

– Hvem tror du de mente med «Frp-hora»? spurte aktor.

– Jeg tror det var meg, svarte Tybring-Gjedde.

«Ingen støtte i apparatet»

Tybring-Gjedde sa i retten at hun ikke fikk den oppfølgingen hun mener hun burde ha fått da filmingen ble kjent i november 2018. Da var hun statssekretær.

– Jeg kontaktet Wara på telefon for å høre hvordan han taklet dette som justisminister med vakthold.

Også Bertheussen deltok i samtalen via høyttaler, hevder hun. Deretter inviterte Tybring-Gjedde Bertheussen hjem til seg. De snakket om teateret og filmingen.

I desember 2018 ble Tybring-Gjedde sykmeldt.

Paret Tybring-Gjedde er også blitt truet tidligere. Derfor tenkte eksstatsråden mye på trusselbrevet. Samtidig langet hun ut mot Ways of Seeing som hadde filmet det som skulle være parets bolig.

Aktor Thomas Blom viste da frem en melding sendt fra Tybring-Gjedde til Bertheussen. Der skriver Tybring-Gjedde blant annet at «jeg har det ikke bra. Ingen støtte i apparatet».

I denne meldingen nevner hun at ektemannen Christian Tybring-Gjedde måtte gi seg i Oslo-politikken på grunn av anklager om at han er rasist.

Fikk mistanke til Bertheussen

Tybring-Gjedde forteller at hun etter hvert ble bekymret også på Waras og Bertheussens vegne. Truslene økte i antall. Den dagen Wara mottok et ark og pulver i postkassen, skal den daværende justisministeren ha ringt til Tybring-Gjedde for å advare henne.

– Vi hadde overnattingsbesøk med et lite barn den dagen. Vi var opptatt av at de ikke skulle bli redde, sier Tybring-Gjedde.

Politiet ankom boligen til Tybring-Gjedde og sjekket parets postkasse. Det ble ikke funnet noe pulver der. Tybring-Gjedde la samtidig merke til Bertheussens reaksjon.

– Bertheussen virket uforstyrret av hendelsene, sa Tybring-Gjedde.

– Jeg ser at hun er inderlig rolig og lurte på hvorfor kameraene ikke fungerte den dagen, sa Tybring-Gjedde i retten.

I en samtale med Rita Karlsen, som er journalist i Human Rights Service, ble det luftet en mistanke mot Bertheussen.

– Ways of Seeing filmet feil hus. Vi hadde også flyttet i mellomtiden. Da vi likevel fikk et brev med nesten korrekt adresse, så lurte vi på om noen visste hva som er vår riktige adresse.

– Det at vi hadde en mistanke, burde vært videreformidlet til statsministeren. Rita Karlsen foreslo at jeg skulle dele mistanken med statsministeren, sier Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde sa ifra til departementsråden, slik at departementsråden skulle melde ifra om det til videre. Dette skjedde få dager før pågripelsen.

Aktor Blom leste opp et politiavhør med Tybring-Gjedde der hun hadde sagt at «Laila virket giret. Litt ADHD-aktig». Det bekreftet Tybring-Gjedde i retten.

Aktor: Det er et veldig sterkt vitnemål

Tybring-Gjedde sier hun følte seg dum fordi hun tok sikkerheten så på alvor. Særlig når hun sjekket opp noen hadde tuklet med bilen.

– Jeg følte meg dum da jeg la meg på alle fire før jeg gikk inn i bilen.

– Dersom det er den tiltalte som har laget brevet og sendt det til dere, føler du deg dolket i ryggen? spurte Blom.

– Ja, svarte Tybring-Gjedde.

Eksstatsråden var også overrasket over at Bertheussen virket mindre opptatt av truslene Wara og Bertheussen mottok. Hun så ut til å være mer opptatt av alle sikkerhetstiltakene som kom rundt dem.

I en rettspause har aktor Frederik Ranke følgende kommentar om vitnemålet til Ingvild Smines Tybring-Gjedde.

– Det er et veldig sterkt vitnemål som vi vil legge vekt på.

La inn over 150 meldinger onsdag morgen

Etter rettspausen var det Hermann Skard, bistandsadvokaten til paret Tybring-Gjedde, som tok ordet. Han reagerte på at Bertheussens forsvarere onsdag morgen hadde lagt inn 168 sider i sakens dokumenter. Dokumentene inneholdt e-poster mellom Tybring-Gjedde og Bertheussen og andre meldinger. Dette skal ha skjedd få minutter før Tybring-Gjedde skulle vitne i retten onsdag morgen.

Forsvareren mener at det vil være feil å spørre henne om disse e-postene på så kort varsel. Hun er offer, ikke anklaget, påpekte advokat Skard.

– Ja, det er lovlig sent å komme med det så kort tid i forveien, bemerket dommer Yngvild Thue.

Partene er nå enige om at Tybring-Gjedde vil få et par dager til å svare på spørsmål om disse meldingene.

Svarte dagen etter hun mottok brevet

Forsvarer John Christian Elden viste da til meldinger mellom Tybring-Gjedde og en representant fra Oslo Frp om det møtet eksstatsråden droppet på grunn av trusselbrevet.

Ingvild Smines Tybring-Gjedde takket nemlig «ja» til å delta på møtet dagen etter hun mottok trusselbrevet. Elden lurte på hvorfor hun sa «ja» etter å ha fått brevet når hun i politiavhør senere sa at hun ble så redd at hun måtte droppe møtet.

– Jeg hadde fått en invitasjon fra Frp om å delta på et møte samme dagen som datoen som var nevnt i brevet. Jeg hadde lagt inn datoen i min kalender før jeg fikk trusselbrevet, svarte Tybring-Gjedde.

Litt senere sa Tybring-Gjedde at når man får et trusselbrev, så tar det litt tid å ta det innover seg.

Elden spurte da hvorfor de opprettet den mye omtalte Messenger-gruppen. Ifølge Tybring-Gjedde var det i forbindelse med en offentlig skilsmisse.

– Den ble opprettet fordi Line Miriam Sandberg (Frp) sto i offentlig skilsmisse med Per Sandberg (tidligere Frp-statsråd). Vi ønsket ikke at Line skulle delta i det offentlige ordskiftet mellom de to. Vi ønsket det motsatte og ønsket at hun skulle uttrykke seg i gruppen, svarte Tybring-Gjedde med høy stemme.

– Du bør ikke være redd eller aggressiv for spørsmålene, kontret Elden tilbake.

– Hva var det som du mistenkte da du sier at hun spiller på to hester, spurte dommer Yngvil Thue.

Tybring-Gjedde svarte da at det var fordi bildene allerede var sendt.

– På et tidspunkt ble du og Rita Karlsen enige om at statsministeren skulle varsles. Hva gjorde at mistanken økte og hva var det dere mistenkte? spurte Thue.

– Det skjedde noe stadig vekk. Spesielt når hun var alene hjemme. Etter hvert tenkte jeg at det er veldig rart å ikke være redd for noe som helst når man får trusselbrev i posten og fått påtegnet «rasisit» på husveggen. Vi opplevde også etter hvert at det var veldig intensitet i engasjementet om tingene vi snakket sammen om, svarte Tybring-Gjedde.

Det var ikke morsomt lenger da Bertheussen hadde begynt å kartlegge personene bak Ways of Seeing, fortsatte Tybring-Gjedde.

– Litt etter litt lurte vi på om hun kunne ha gjort det selv.

– Går det an å tidfeste når disse tankene kom?

– Det var litt etter litt. Det er ganske rart å ikke være redd når det er PST og politiet i sving. Jeg ville ikke takket nei til sikkerhetstiltak hvis det var vårt hjem som var rammet. Jeg ville ha ytterligere tiltak hjemme hos meg, men det ville ikke hun, svarte Tybring-Gjedde.

Hun la til at det var flere i gruppen som fikk denne mistanken etter hvert. Tybring-Gjedde var redd for å ikke blir trodd, blant annet fordi hun og Wara var statsråder i samme departement.

Kritiserte Aftenposten

På et spørsmål fra bistandsadvokat Skard kom Tybring-Gjedde med sterk kritikk av påstander som kom frem i en artikkel som ble publisert i Aftenposten tirsdag, basert på innholdet i de lekkede Messenger-meldingene.

I artikkelen het det:

«Tybring-Gjedde skrev selv i en melding til Bertheussen hun «mener dette bør opp og frem!» og gir uttrykk for at hun er uenig med Statsministerens kontor om hva som skal komme ut i offentligheten».

– Det er en del av det vanvittige i denne saken, med all respekt for Aftenposten som er en seriøs avis. Alle vet at SMK ikke gjør det. Når vi kommer dit, har vi et helt annet samfunn, sa Tybring-Gjedde. Hun viste til at hun i samtalen med Bertheussen hadde brukt uttrykket «u off», og la vekt på at det var fleip for «hysj, ikke si det til noen».

– Dette betyr ikke at statsministerens kontor har unntatt noe fra offentligheten, la hun til.