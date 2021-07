De var nyforelsket på Utøya. Så startet skytingen. Kulene traff jakken til Linda. Jakken har ligget bortgjemt i ti år. Nå har Linda tatt den frem for første gang. Det er snart ti år siden de satt der på Utøya og ikke visste om de ville overleve. Men det gjorde de

De gikk inn i den sommeren med følelsen av at det kom til å bli noe mer. Linda Lein fylte 19 år og lot seg sjarmere av dialekten til Eigil Knutsen. Han var nesten fire år eldre og syntes hun var intelligent.

Eigil hadde lånt foreldrenes bil og kjørt over fjellet til Utøya. Nå skulle de over til land for å handle inn mat til delegasjonen fra Hordaland.

Men det var én ting som var viktigere enn noe annet: De måtte kjøpe kake til Linda. Det var jo bursdagen hennes. Kompisen Tarald Kuven Mjelde insisterte. For syns skyld protesterte Linda, men hun lot seg enkelt overtale. Han var alltid så omtenksom.

Dermed var det avgjort. Linda, Eigil og de to nære vennene fra Osterøy, Tarald og Tore Eikeland, tok båten over til landsiden og kjørte av gårde til nærmeste butikk.

De fire var blant den harde kjernen i AUF. Alle hadde verv. Senere den sommeren skulle Linda og Tarald på IUSY-festivalen i Østerrike, en internasjonal festival for sosialdemokratiske ungdomsorganisasjoner.

Det snakket de mye om.