Uvanlig mange innmeldinger i KrF etter Hareides veivalg

– Dette er helt uvanlig, men naturligvis veldig hyggelig! Vi kjenner ikke begrunnelsen til de mange som har meldt seg inn nå, men det er tydelig at det er mange som vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, skriver informasjonssjef Mona Høvset i en epost.

NTB har også spurt hvor mange utmeldinger partiet har fått i kjølvannet av Hareides tale fredag, men Høvset sier de ikke har oversikt over dette enda, siden det må håndteres manuelt.

Sentrumspartiet er splittet i synet på hvorvidt det bør søke regjeringsmakt med høyre- eller venstresiden. Saken avgjøres på et ekstraordinært landsmøte 2. november.