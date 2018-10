Aftonbladet: 20 år gammel navngitt svenske etterlyst for drapet på Majorstuen

Norsk politi offentliggjorde fredag overvåkingsbilder av den mistenkte gjerningsmannen, og ifølge Aftonbladet ble svensk politi samme dag informert.

– Jeg kan bekrefte at vi kjenner til drapet i Norge og at den etterlyste har en kobling hit, sier vakthavende politibefal i den aktuelle regionen til avisen.

Ifølge Aftonbladet er 20-åringen tidligere dømt for blant annet tyveri og ran. Så sent som i fjor ble han dømt til fengselsstraff for ran etter å ha gått inn gjennom et åpent vindu i en bolig og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.