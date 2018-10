Politiet: Den etterlyste mannen etter Majorstuen-drapet er identifisert

– Politiet kan bekrefte at vi har identifisert mannen som vi på fredag gikk ut med bilder av, opplyser Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, i en kort pressemelding søndag formiddag.

– Det er per nå ingen pågrepet i saken, sier Metlid.

Hun vil holde en orientering om saken på Politihuset på Grønland klokken 12.

Bor i Midt-Sverige

Norsk politi offentliggjorde fredag overvåkingsbilder av den mistenkte gjerningsmannen, og ifølge Aftonbladet ble svensk politi samme dag informert.

– Jeg kan bekrefte at vi kjenner til drapet i Norge og at den etterlyste har en kobling hit, sier vakthavende politibefal i den aktuelle regionen til avisen.

Ifølge Aftonbladet er mannen folkeregistrert på en adresse i Midt-Sverige.

Avisen skriver videre at 20-åringen tidligere er dømt for blant annet tyveri og ran. Så sent som i fjor ble han dømt til fengselsstraff for ran etter å ha gått inn gjennom et åpent vindu i en bolig og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.

150 tips

Det var 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen som ble drept i leiligheten han bodde i sammen med tre kamerater i Arbos gate. Politiet opplyste lørdag at de hadde fått inn konkrete tips på navngitte personer.

Lørdag ettermiddag hadde Oslo-politiet fått inn over 150 tips som ble undersøkt nærmere, opplyste Grete Lien Metlid til NTB.

– Vi har jobbet nesten døgnet rundt og har fått inn mange tips og opplysninger. Vi vet mye mer nå, men vi kan ikke gå ut med detaljer om hva vi gjør, sa hun.

Knivran

Politiet har satt drapet i sammenheng med et knivran i et garasjeanlegg i Essendrops gate like ved åstedet samme morgen. Ifølge politiet ble en person fraranet en telefon og en skinnmappe. Gjerningsmannen skal ha truet med kniv, men ransofferet ble ikke skadd. Politiet opplyste at raneren hadde snakket gebrokkent norsk.

Et vitne traff den etterlyste mannen i Gamlebyen i Oslo allerede i 5.30-tiden mandag morgen, få timer før ranet og drapet skjedde. Til VG forteller vitnet at mannen snakket svensk. Den nå drapsmistenkte mannen hadde ringt på døren og bedt om å få et glass vann, noe han fikk.

– Han sto der og så forfjamset ut. Så spurte han om et glass vann. Han snakket svensk og var høflig, fortalte vitnet til avisen.

Stort videomateriale

Politiet har helt siden drapet fant sted, vært svært interessert i tips og har oppfordret folk til ikke å være redde for å ta kontakt hvis de tror de vet noe om saken. Dette gjelder både observasjoner og andre opplysninger. Både fredag og lørdag var vitner inne til avhør hos politiet. Etterforskerne jobber også med å gå gjennom videoopptak.

– Dette er noe av det største videomaterialet vi noen gang har hatt, opplyste Metlid lørdag.

Bildene av mannen som politiet fredag gikk ut med, ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16. Politiet tror han gikk gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien. Hvor han tok seg videre fra Skøyen, er ikke kjent.