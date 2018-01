Forsikringsadvokat: - Ikke kjent med at viktige opplysninger ble holdt tilbake

Det sier advokat Georg Scheel som representerte Norsk Oljeforsikringspool og dermed også Stavanger Drilling under rettssaken i Paris.

- Saken i Frankrike var mot et fransk verft, og Stavanger Drilling slåss på bortebane. Franskmennene gjorde alt hva de kunne for å så tvil om det franske verftets skyld. Dette omfattet også å blåse opp betydningen av enhver faktor de mente ikke var godt nok dokumentert, selv om det de ba om var irrelevant for det som var spørsmålet i saken.

- Jeg minner om at saken i Frankrike ikke var en generell granskning om alle sider ved ulykken. Den granskningen skjedde i Norge.