Søndag ba BT Justisdepartementet avklare hvor bildet som justisminister Sylvi Listhaug bruker i sitt utspill mot Ap stammer fra.

Det samme bildet er nemlig brukt i forbindelse med andre artikler på internett for å illustrere terroristorganisasjonen Al-Shabaab, men verken disse eller Facebook-posten til Listhaug viser hvor det stammer fra.

Som kjent gikk Listhaug til angrep på Arbeiderpartiet fordi de ikke ville støtte Frp og Høyres forslag om å endre lovverket, slik at man kan ta passet fra personer man mistenker utgjør en trussel mot Norges sikkerhet, uten å gå via domstolene.

Beskytter terrorister

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del», skrev hun på sin Facebook-konto.

Som eksempel på terrorister hun mener Ap er mer opptatt av å beskytte enn Norges sikkerhet, trekker hun altså frem terrorister fra al-Shabaab.

Dette er en terrorgruppe, basert i Somalia, som i en årrekke har gjennomført terrorangrep i Kenya, som angrepet mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi hvor 67 mennesker mistet livet i 2013. Et annet angrep fant sted mot universitetet i Garissa, hvor 148 mennesker ble drept.

Sylvi Listhaugs Facebook-side.

Uten rettighet

Kommunikasjonsenheten i departementet henviste til Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen, som ikke svarte BTs spørsmål etter flere purringer.

Tirsdag sa Teigen først at han var for opptatt til å svare, men sender så over en uttalelse på e-post hvor han bekrefter at bildet er av terrorister i terrororganisasjoen al-Shabaab.

– Vi har kjøpt ut bildet fra en internasjonal side og bruker alltid å passe på at vi har orden på rettigheter når vi bruker bilder.

Teigen sier at det i dette tilfellet var egne rettigheter for Norge for dette bildet.

– Det har jeg nå fått vite, og det skal jeg selvsagt betale med en eneste gang til NTB, skriver Teigen.

Ikke han

Overfor Dagbladet, understreker den politiske rådgiveren at han personlig kommer til å plukke opp regningen for bildet. Tidligere har imidlertid Teigen distansert seg fra bildebruken i denne saken.

Da han på Twitter ble spurt om det ikke var han som lagde «lik-og-del»-bildene til justisministeren, svarte han følgende til spørsmålsstilleren: «Du har særdeles lite peiling på hvem som gjør hva og hvordan vi jobber».

Ikke politisk

Dagbladet har intervjuet Christina Dorthellinger i NTB som sier de kommer til å sende regning til Listhaug. De påpeker samtidig at deres bilder ikke kan brukes i politiske kampanjer.

– For oss er det ikke dette med bruk i en politisk kampanje som er viktigst nå. Det må vi se på. Det er bruk uten tillatelse vi reagerer sterkest på nå, sier Dorthellinger til avisen.

LES OGSÅ: