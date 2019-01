Uaktuelt for regjeringen å avskaffe vinkartonger

– Hvis man har en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier folkehelsedirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til NRK.

Direktoratet viser til at alkohol er en risikofaktor for flere sykdommer og mener det vil føre til lavere forbruk om Vinmonopolet ikke selger de store forpakningene.

– Vi har blant annet sett på hva de har gjort i Australia hvor de selger maks enliterstørrelser. Der så man at man reduserte alkoholinntaket ganske mye, og det er verdt å se på erfaringene deres, sier Granlund.

Forslaget fremmes i en rapport som er bestilt av Helsedepartementet før de skal legge fram en ny folkehelsemelding.

– Korka

Men Helsedirektoratets ønske blir imidlertid blankt avvist av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

– Det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å forby pappvin. Det vil derfor ikke komme et forbud mot dette i folkehelsemeldingen, sier Michaelsen til NTB.

Helsepolitisk talsmann i Høyre Sveinung Stensland reagerer også på forlaget, og mener det minner mest om en formynderstat.

– Forslaget er korka, og det bør tørkes. Vi må ha legitimitet for en streng alkoholpolitikk, men det må ikke bikke over til at vi blir en formynderstat, sier Stensland.

Pappvin til ferier

I fjor utgjorde vin i pappkartonger 42 prosent av omsetningen på Vinmonopolet. Særlig selges det mye pappvin før høytider og ferier, opplyser kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet. Han tror ikke forbud vil gi nedgang i vinforbruket.

– Vi tror det vil føre til en kraftig økning av salg av vin på flaske, og vi tror også grensehandelen vil øke, sier han til NRK.