– Folk vil betale for Aftenbladets journalistikk

Stavanger Aftenblad hadde 358 millioner kroner i inntekter i 2018, noe som er omtrent på samme nivå som året før. Da lå inntektene på 360 millioner kroner.

Det er Carl Gunnar Gundersen, fungerende sjefredaktør, glad for:

– Vi klarer å holde inntektene stabile. Det er veldig bra i det utfordrende medielandskapet vi lever i, sier han.

Gode abonnementstall

Bruttoresultatet (EBITDA, dvs. inntekt før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) endte på 22,9 millioner kroner. Det er omtrent på samme nivå som i 2017.

– Dette skyldes en abonnementsøkning og at vi også greier å holde annonseinntektene stabile. Vi har nå totalt over 60.000 abonnenter. Målet vårt for 2019 er å komme over rekorden fra 1999 på 65.196 abonnenter. Det kommer vi til å greie. Dette viser at folk er villig til å betale for journalistikken vår. Det gir oss veldig tro på framtiden, sier Gundersen og trekker fram Siw-saken som Aftenbladet nettopp har publisert.

Øker i Schibsted

Medieselskapet Schibsted økte omsetningen og bruttoresultat i fjorårets fjerde kvartal.

Ifølge kvartalstallene for siste del av 2018, som ble lagt fram onsdag, hadde Schibsted en omsetning på drøyt 4,7 milliarder kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var på snaue 4,5 milliarder kroner, ifølge NTB.

Bruttoresultatet økte tilsvarende fra 695 til 897 millioner kroner. Det er en økning på 29 prosent.

– Den økte lønnsomheten ble drevet at både markedsplasser, hvor omsetningen og marginene fortsetter å vokse godt, og publiseringsvirksomheten, hvor omsetningen økte i kombinasjon med god kostnadskontroll, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund, i en melding.

Hun tiltrådte i stillingen 1. desember.