Bufdir-sjef: Rødt nivå i skolen vil ramme sårbare barn

Hasteinnføringen av rødt nivå på alle ungdoms- og videregående skoler var overraskende og strider mot faglige råd, mener Bufdir-leder Mari Trommald.

Bufdir-direktør Mari Trommald mener innføringen av rødt nivå i ungdomsskolen og videregående skoler over hele landet vil ramme sårbare barn. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Bibiana Piene

Direktøren for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er også leder for koordineringsgruppa for sårbare barn og unge.

Til NRKs Politisk kvarter onsdag morgen sier hun at hun ble svært overrasket da regjeringen søndag, dagen før skolestart etter juleferien, innførte rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

– De rådene som fagmiljøene har kommet med, helt fra begynnelsen av april i fjor, er at vi ikke skal bruke generelle, forebyggende tiltak som smitteverntiltak for barn og unge fordi vi mener det er uforholdsmessig, sier Trommald.

– Går ut over sårbare barn

I jula uttalte statsminister Erna Solberg (H) at det er et mål at færrest mulig kommuner skal være nødt til å holde skolene på rødt nivå. Rødt nivå innebærer at færre elever er på skolen samtidig, og at deler av undervisningen skjer digitalt som hjemmeundervisning.

Trommald er særlig bekymret for at innstrammingen vil gå ut over to grupper barn, de som blir utsatt for vold og mishandling hjemme, og barn som kommer fra sårbare hjem eller er funksjonshemmet.

– Her må man veie fordelene ved smitteverntiltaket opp mot de konsekvensene det faktisk har at barn og unge ikke kommer på skolen. De barna som strever aller mest nå, og som står i en reell risiko for å falle utenfor og ikke greie å komme tilbake igjen, de er dem disse tiltakene går ut over, understreker hun.

– Jeg håper at regjeringen ser behovet for å gjøre dette mer målrettet, føyer hun til.

Også barneombud Inga Bejer Engh er bekymret, særlig over manglende krav til hjemmeundervisning.

– Vi er bekymret for de store variasjonene i opplæringstilbudet som elevene får på rødt nivå. Tilbudet er ikke likeverdig for elevene, verken med det de ville fått på skolen og mellom skoler. Her mener vi at myndighetene må skjerpe kravene, sier hun til NTB.

Frp: Overstyring av kommunene

Også Frp-nestleder Sylvi Listhaug er sterkt kritisk til innføringen av rødt nivå som et nasjonalt tiltak. Hun mener beslutningen må overlates til kommunene, som kan innføre rødt nivå når smittetrykket blir høyt.

– Dette er en overstyring av kommunene. De har til nå håndtert dette godt, slår hun fast.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsvarer beslutningen med at koronasmitten nå er på stigende front i Norge.

– Det taler for at det er behov for nasjonale tiltak, sier hun, men bedyrer samtidig at myndighetene lytter nøye til fagmiljøene.

– Jeg kjemper med nebb og klør for å holde skolene åpne, sier Melby.

Retningslinjer for barn

I Folkehelseinstituttets retningslinjer om avstand, står det nå at «barn og ungdom kan i tillegg til de som de bor med og eventuell kjæreste, ha to-tre nære venner som de kan være fysisk nær (bør være de samme over tid). Barn i barnehage og barneskole kan ha normal lek og omgang med barn som tilhører samme kohort.»