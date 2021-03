AstraZeneca får refs for vaksineuttalelse

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er sterkt kritisk til AstraZenecas uttalelser om hendelsene med blodpropp hos vaksinerte.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Johan Falnes

– AstraZeneca har ikke grunnlag for å hevde at disse tilfellene ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen til NTB.

Han sier han er overrasket over hvor bastant AstraZeneca har uttalt seg om tilfellene av blodpropp hos personer som har fått selskapets koronavaksine.

– Vi vet ikke om de har noe med vaksinen å gjøre. Men vi har heller ikke grunnlag for å si at de ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen.

Han stempler selskapets uttalelser i saken som «uheldige».

Ingen økt forekomst

Christina Malmberg Hägerstrand, pressesjef i AstraZeneca, skriver i en epost til NTB at selskapet ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Pasientsikkerhet har høyeste prioritet hos oss, og en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige sikkerhetsdata, inkludert disse hendelsene, pågår. Vi er forpliktet til å dele den informasjonen vi får fram, uten forsinkelse, skriver Hägerstrand.

– Uansett hva som ligger bak disse hendelsene, er det svært sørgelig når mennesker blir alvorlig syke, understreker hun.

Det AstraZeneca tidligere har uttalt, er at en analyse av selskapets sikkerhetsdata ikke har vist tegn til økt risiko for blodpropp hos vaksinerte. Denne analysen bygger på opplysninger om meldte tilfeller etter at det er satt mer enn 17 millioner vaksinedoser.

– Faktisk er de rapporterte tallene for disse typer hendelser for AstraZenecas covid-19-vaksine ikke større enn antallet som ville ha skjedd naturlig i den uvaksinerte befolkningen, sa Hägerstrand lørdag.

Ser på enkelttilfellene

Madsen mener for sin del at det ikke er nok å se på statistikken alene.

Hvis du ser på de store tallene, er det nemlig helt riktig at det ikke er noe som tyder på at AstraZenecas vaksine mot covid-19 gir økt antall blodpropper.

– Men så har du enkelttilfeller, slik som disse fire tilfellene i Norge, som har helt spesielle sykdomsbilder. Det er en annen måte å drive legemiddelovervåking på, sier Madsen.

– De vil aldri slå ut i statistikken, for de er så få. Men fordi de er så alvorlige for dem som rammes, så må vi undersøke om de kan han noen sammenheng med vaksinen.

Pandemrix

Madsen er enig i at situasjonen kan ha likhetstrekk med vaksineringen mot svineinfluensaen i 2009 og 2010. Den gang viste det seg at vaksinen Pandemrix ga økt risiko for narkolepsi.

Men selve antallet var svært lavt: Det var snakk om ett til to tilfeller per 100.000 vaksinerte.

– Når du ser på epidemiologien, så vil disse tilfellene av narkolepsi kunne forsvinne i de store tallene. Men når du ser på hvert enkelt tilfelle og spør hvordan det oppsto, så får man et annet bilde, forklarer Madsen.

– Det er dette som er viktig for oss nå. Dette er helt spesielle, sjeldne tilfeller der vi vil bruke store ressurser på å finne ut hva det var som skjedde, sier han.

Fire tilfeller i Norge

Fram til 10. mars var det ifølge Det europeiske legemiddelbyrået EMA meldt om 30 tilfeller av blodpropp blant i alt 5 millioner vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen i EØS-området.

Blodpropphendelsene førte torsdag til at Danmark pauset vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. Flere andre fulgte raskt etter, inkludert Norge.

Her i landet er det så langt meldt om fire tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. Én er død, mens tre ligger på sykehus.

– Ut fra det vi vet til nå, så var dette fire helt friske personer, sier Madsen.

– Disse pasientene blir nå undersøkt på alle tenkelige måter for å se om det er noe som kan sette oss på sporet av hva dette skyldes, sier han.