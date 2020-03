Ytterligere to Ullevål-ansatte koronasmittet

I alt er fem ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) nå smittet av koronaviruset. Ingen skal være alvorlig syke, men sykehuset venter flere tilfeller.

Viruset får store konsekvenser for øyeavdelingen, og sykehuset har bedt Helse vest om hjelp for å sikre behandling av øyepasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Foto: Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Janne Hagen Nyhetssjef

– Dette er grunnleggende epidemiologi. En koronasmittet smitter i gjennomsnitt to til tre nye, sier pressevakt ved OUS Anders Bayer til NTB.

Det er nesten dobbelt så høyt som for vanlig sesonginfluensa.

– Grunnen til det er at det er liten eller ingen immunitet mot dette viruset i befolkningen, sier Bayer.

Flere testes

De to nye smittede har tilknytning til det samme miljøet ved øyeavdelingen på Ullevål som de tre første. Lørdag opplyste sykehuset at 28 ansatte med symptomer ble testet for koronaviruset. Av disse er altså to bekreftet positive, mens resten er negative.

Søndag var beredskapsledelsen i sving med å teste stadig flere, og oppdaterte tall er ventet senere søndag, opplyser Bayer.

I alt er rundt 30 personer involvert i arbeidet.

Føler seg lurt

Sykehuset har erkjent at det var «uheldig» at den første ansatte som er erklært koronasmittet, fikk beskjed om at det ikke var nødvendig å teste seg da vedkommende tirsdag tok kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt. Ifølge Aftenposten dreier det seg om en lege, som hadde vært på ferie i Nord-Italia og begynte å kjenne symptomer.

– Jeg føler meg lurt fordi jeg ble avvist da jeg spurte om å bli testet. Jeg er lege, og jeg hadde vært i Italia. Jeg burde blitt testet, sier legen, som først ble testet torsdag etter å ha insistert på dette. Dette viser at rutinene ved sykehuset ikke er i orden, mener legen, som sier det ikke er noen god følelse at flere kolleger nå er smittet.

Bedt om hjelp

Viruset får store konsekvenser for øyeavdelingen, og sykehuset har bedt Helse vest om hjelp for å sikre behandling av øyepasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Med de to nye tilfellene på Ullevål sykehus er i alt er 17 personer nå bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. Ingen skal være alvorlig syke.

I tillegg er mange satt i karantene rundt om i landet.

Det var sent lørdag kveld det ble det påvist to nye coronasmittede med tilknytting til øyeavdelingen på Ullevål sykehus, skriver VG.