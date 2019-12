Studentene fryktet mange gruet seg til nyttårsaften. Så la de ut en annonse.

Omtrent 20 personer har takket ja til festinvitasjonen på Finn.no.

FREMMEDE PÅ BESØK: Ariana Gjerme, Ragnhild Amanda Emmerhoff og Olivia Glittenberg har invitert studenter de ikke kjenner til fest. Foto: Jannica Luoto

Julianne Bråten Mossing

I kollektivet «Jovailloftet» i Bergen sentrum er bordet dekket, og gitaren og keyboardet tatt frem. Nesten alt er klart til nyttårsfeiring.

– Det eneste vi mangler, er å dekke på langbordet. Vi blir 21 stykker, men har fortsatt plass til fire personer til, sier Ragnhild Amanda Emmerhoff (20).

Studentene har lagt ut en finn.no-annonse der de inviterer unge studenter til fest.

– Vi har forsøkt å unngå at det skal bli et verdighetsopplegg. Derfor har vi ikke stilt krav til at man må skrive grunnen til at man ønsker å komme. Men man måtte sende melding og skrive litt slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer, sier Emmerhoff.

Gjentar suksess

Storesøsteren til Emmerhoff inviterte ukjente studenter til nyttårsfeiring i samme leiligheten i fjor. Lillesøster Emmerhoff ville derfor gjenta opplegget. I år kommer det andre studenter enn i fjor.

Gjestene får bordkort, og de tre venninnene stiller med kalkun. I tillegg tar alle gjestene med seg hver sin matrett til festen.

– De som har tatt kontakt, er kjempeglade for initiativet, sier Emmerhoff.

DEKKER PÅ: Døren til naborommet vil bli åpnet slik at de får plass til et langt nok bord. Foto: Jannica Luoto

– Sosiale medier skaper press

De tre studentene tror flere studenter føler seg ensomme på nyttårsaften. Ifølge Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet, føler en av tre studenter i Bergen føler seg ensomme.

– Det er vanskeligere å oppdage hvem som mangler nettverk når man sitter i store forelesningssaler, sier Olivia Glittenberg (20).

Kvinnene tror nyttårsaften kan være en spesielt vanskelig dag for unge studenter. De har selv følt på ensomhet etter å ha sett gjennom bilder på sosiale medier der «alle andre» er invitert på fest.

ANNONSEN: Slik inviterte studentene til fest på finn.no. Foto: Skjermbilde/finn.no

– Jeg tror mange føler på et press om å være sosial med venner på nyttårsaften. Det kan jo hende noen ikke dukker opp likevel. Da tror jeg det kan ha hjulpet bare det at man hadde en plan og invitasjon, sier Ariana Gjerme (20).

Flere av de inviterte mangler venner i Bergen. De påmeldte gjestene er mellom 19 og 31 år.

– Noen mangler venner. Andre har vennene siden andre steder i landet, men er tvunget til å være i Bergen nyttårsaften på grunn av jobb, sier Emmerhoff.

BASAR: – Vi skal ha gratis basar. Vi deler ut lodd til alle gjestene, og vi har kjøpt inn premier, sier Emmerhoff. Foto: Jannica Luoto

– Håper på vennskap

Festen blir internasjonal.

– I tillegg til nordmenn, kommer gjester fra Kurdistan, Australia og Nederland. Noen er i praksis i Norge eller er her av andre grunner, sier Glittenberg.

Der skal arrangeres flere leker slik at gjestene blir kjent. De har troen på at det ikke blir ubekvem stemning, og er trygge på at ingen vil sabotere festen.

SPENTE: Studentene garanterer god stemning under festen. Foto: Jannica Luoto

– De fleste er jo her med samme ønske om å bli kjent med nye mennesker. Vi legger opp til leker som «tvinger» folk til å bli kjent, sier Ragnhild.

Når det nærmer seg midnatt, er planen å se på rakettene som blir sendt opp fra Vågen.

– Jeg håper det også kan bli dannet langvarige vennskap, sier Gjerme.

