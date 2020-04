Ny FHI-rapport: Koronaepidemien under kontroll i Norge - er nå på retur

Smitteverntiltakene har brakt epidemien under kontroll i Norge – den er nå på retur, ifølge en ny FHI-rapport.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at koronaepidemien er under kontroll, men fortsatt er det stor sannsynlighet for spredning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Det kom fram i Folkehelseinstituttets (FHI) sjette risikovurdering, som ble lagt fram tirsdag.

– Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur, sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under den daglige pressekonferansen om koronakrisen tirsdag.

Smittespredningstallet er nå på rundt 0,7.

– Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa hun videre.

Stor sannsynlighet for spredning

Et smittetall under 1 antyder at det ikke er økende smitte i befolkningen, ifølge FHI. Samtidig vurderes sannsynligheten for smittespredning i Norge nå som høy.

Smittespredningen avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn.

– Siden epidemien er under tydelig påvirkning av smitteverntiltakene, er det ikke mulig å peke på når en epidemi i Norge når toppen. Dersom påvirkningen på epidemien fortsetter som nå, er vi over toppen av den første bølgen, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI i en pressemelding.

FHI anslår at minst 1 prosent av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse. Rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

Tiltakene må justeres

Stoltenberg understreket at den norske befolkningen ikke er immun.

– Få har hatt sykdommen, få har blitt smittet, sier hun.

Smittetiltakene må fremover justeres i tråd med utviklingen av smitten og kunnskap om sykdommen, mener FHI.

De mener en slik strategi har fire forutsetninger:

* Økt testing og bedre overvåking

* Målrettede smitteverntiltak

* Forberede helsetjenesten på flere syke

* God dialog med befolkningen

Kontaktreduserende tiltak ikke holdbare

FHI mener blant annet at omfattende kontaktreduserende tiltak ikke er holdbare særlig lenge, men bør erstattes av målrettet testing og isolering, smitteoppsporing og karantene.

Det er mye mer målrettet fordi man da tar ut smittekilder, men lar de ikke-smittede fortsette å møtes. Disse tiltakene bør styrkes nå som de kontaktreduserende tiltakene trappes ned, skriver FHI.

– Det er kun immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som på sikt vil stoppe epidemien som folkehelseproblem, sier Bukholm.