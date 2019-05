283.700 liter olje ut i sjøen etter fregatthavariet

Nye utregninger fra Kystverket viser at KNM Helge Ingstad lekket 283,7 kubikkmeter med olje etter forliset ved Stureterminalen i Øygarden. Det aller meste var marin diesel, melder NRK.

Fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte klokken 4.03 natt til 8. november i fjor. Marinefartøyet fikk en stor flenge i skroget og sank på grunt vann i Hjeltefjorden. Skipet ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

Etter å ha samlet alle prøveresultat og befaringer, ferdigstiller Havforskningsinstituttet i disse dager den endelige rapporten om konsekvensene for miljøet etter fregattkollisjonen. Havforskningsinstituttet omtaler miljøkonsekvensene som små.

– Årsaken er at forurensningen har skjedd over flere måneder og over et stort område. Dieseloljen er et produkt som fordamper og forsvinner ganske raskt, sier sjefforsker Jarle Klungsøyr i Havforskningsinstituttet.

Likevel har de registrert mellom 50 og 200 sjøfugl som de tror er tilgriset av olje. Det gjelder overveiende gråmåker, ærfugl og siland. Han minner om hvor uendelig mye verre det kunne gått. Oljetankeren hadde 625.000 fat råolje om bord.

– Hadde tankeren mistet lasten, hadde det gitt en katastrofe av dimensjoner vi ikke har sett i Norge før. Fjorden hadde blitt kraftig forurenset og også kysten nordover. Vi skal være veldig glade for at det ikke skjedde.