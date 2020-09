Prins Sverre Magnus konfirmert i Asker kirke

Prins Sverre Magnus stiller seg opp for et bilde på Skaugum etter sin konfirmasjon i Asker kirke. Her sammen med Marius Borg Høiby, Bjørn Stensland, Marianne Gjellestad, Marit Tjessem, Espen Høiby, dronning Sonja, kronprins Haakon, kong Harald, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra. POOLFOTO: Lise Åserud / NTB scanpix