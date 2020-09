Koronasmitten øker raskere i Norge enn i Sverige

For første gang siden april er koronasmitten i Norge høyere enn i Sverige dersom man måler per innbygger. Den siste uken har Norge hatt to større smitteutbrudd.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Bergen åpnet en ny teststasjon for koronasmitte ved hurtigruteterminalen i slutten av august. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Av 100.000 personer er det de siste sju dagene registrert 1,4 nye koronatilfeller sammenlignet med 1,1 i Sverige, skriver NRK. Det er første gang siden 1. april at det er registrert mer smitte per innbygger i Norge enn i Sverige.

Fra mandag til fredag forrige uke var det registrert 454 nye smittetilfeller i Norge. I samme tidsperiode ble det registrert 564 nye smittetilfeller i Sverige, ifølge NRKs oversikt.

Utbruddene i Bergen og i Østfold, i tillegg til økt testing, er blant årsakene, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Om man ser bort fra de to smitteutbruddene, så er tallene i Norge veldig lave og stabilt lave. Men det at vi fanger opp disse smittetilfellene i de utbruddene, er veldig viktig. Og selv om tallene blir litt høyere, så skal vi være glad for at vi fanger dem opp, sier Nakstad.

Sverige har fortsatt høyere sykdomsbelastning enn Norge, og tallet på døde og innlagte er også høyere.