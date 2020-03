Ropstad reagerer på barn under 13 år på sosiale medier

Barne- og familie­ministeren er overrasket over undersøkelsen Barn og Medier 2020 som viser at over 50 prosent av norske niåringer bruker sosiale medier.

Barn og Medier 2020 ble offentliggjort tidligere i vinter og viser at mer enn halvparten av norske niåringer nå er på sosialemedier som Snap­chat, TikTok og Instagram, enda disse har 13 års aldersgrense. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre. Åtte-niåringer er ikke utviklet til å takle problemstillingene som kan oppstå, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (FrF) til Bergens Tidende.

Tirsdag er han i Bergen for å arrangere åpent møte om barns digitale trygghet, med sosiale medier som et av temaene som opptar Ropstad.

– Vi som er foreldre i dag første generasjon ut når det gjelder smarttelefoner. Det kan være krevende å stå alene om å si nei. Derfor vil jeg oppfordre foreldre til å snakke sammen og prøve å bli enige om felles grenser, sier Ropstad.