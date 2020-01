Hareide sier fortsatt nei til Stortinget

Comeback i regjering betyr ikke at Knut Arild Hareide vil fortsette på Stortinget. – Det er riktig for meg og KrF at jeg gir meg der, sier Hareide.

RØDE MINISTRE: Knut Arild Hareide og Dag Inge Ulstein er begge fra Hordaland, var begge på «rød» side i KrF og er nå begge statsråder. Hareides nei til Stortinget kan bane veien for Ulstein etter valget i 2021. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Fredag ble han – overraskende for mange – utnevnt til samferdselsminister. Lørdag var han midtpunkt på KrFs landskonferanse. Knut Arild Hareide har gjenoppstått som toppolitiker.

Men Hareide opplyser til BT at han står fast ved sin tidligere beslutning, om at han ikke vil ta gjenvalg til Stortinget.

«Jeg står ved min beslutning om nominasjon. Det er en totalitet for meg og min familie. Og fortsatt mener jeg det er riktig for KrF og for meg», skriver Hareide i en tekstmelding.

Dermed er det klart at Hareide ikke kommer til å toppe valglisten for KrF i Hordaland, slik han har gjort ved de siste valgene. Hordaland er som kjent fortsatt et eget valgdistrikt, og Vestland KrF har avgjort at det skal stilles ulike lister i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dermed er utviklingsminister Dag Inge Ulstein favoritten til å få førsteplassen i Hordaland ved stortingsvalget neste år, dersom han ønsker det.

Lojal mot plattformen

Hareide sier til NTB at han ikke vil bruke tiden sin på verbale slag mot Frp.

– Jeg har ikke fått noen munnkurv, men det er nå engang sånn at jeg kommer til å fokusere på det fagområdet jeg har. Det tror jeg er riktig, for det er et stort ansvarsområde. Da har du mer enn nok med det, sier den ferske samferdselsministeren.

Ifølge Dagens Næringsliv måtte Hareide love troskap til regjeringsplattformen han stemte imot for ett år siden, før han ble tildelt statsrådsposten.

Hareide vil ikke svare på hva han har måttet svare på eller love av lojalitet i samtaler med partileder Kjell Ingolf Ropstad eller statsminister Erna Solberg (H) før han ble utnevnt.

– Jeg skal ikke sitere fra den typen fortrolige samtaler. Men jeg er glad for at de har ønsket at jeg skal gå inn og gjøre den jobben. I alle roller skal en opptre ryddig og skikkelig, sier han.

ØNSKET INN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tilbød sin forgjenger Knut Arild Hareide en viktig ministerpost da muligheten bød seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Rød klut»

Fram til 2021 skal altså Hareide delta i en regjering basert på en plattform som han selv stemte mot. Han svarer dette om plattformen:

– Jeg må være ærlig å si at store deler av Granavolden er jeg veldig begeistret for. Men noe er jeg ikke så begeistret for, sier han, men vil ikke peke på hva dette er.

Utnevnelsen av Hareide har skapt reaksjoner, ikke minst i Frp, der han blir omtalt som en «rød klut». Det må de få lov til, sier Hareide, men minner om:

– Siv Jensen var avhengig av meg i Stortinget. Hun fikk sine budsjett igjennom på grunn av meg. Vi var ikke alltid enige, men vi hadde respektfull tone, sier han.

Hareide forteller at han har opplevd et «positivt press» om å gå inn i regjeringen. Spesielt fra dem som støttet ham i 2018, sier han, og mener det er et godt signal fra Ropstad å invitere ham inn i regjering.

