Politiet: – Utfordrende å samarbeide med Tom Hagen

Politiet på Romerike sier de har opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med gjennom store deler av Lørenskog-etterforskningen.

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

NTB

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Vi ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en epost til TV 2.

Svaret kom etter at TV 2 spurte Hrenovica, som er ansvarlig for Hagen-saken i Øst politidistrikt, om hvordan de har opplevd Tom Hagens samarbeidsvilje i tiden som fornærmet, altså før han ble siktet i slutten av april.

Utsagnet får Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til å reagere kraftig.

– Jeg er overrasket. Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for noe som helst. Da synes jeg det er fullstendig uhørt av lederen for politiets etterforskning å gå ut med slike negative karakteristikker av min klient. Jeg forventer at det ikke skjer igjen, sier Holden.

– Hagen har bidratt på alle mulige måter under etterforskningen, og det vet politiet, legger Holden til.