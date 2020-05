Regjeringens «løft for havvind» tilsvarer innsparinger i Utlendings­nemnda, lostjenester eller lege­erklæringer

Olje- og energiminister Tina Bru (H) satser 25 millioner kroner på et «nytt løft for havvind». Her kan du sjekke hva det tilsvarer. Totalt bruker regjeringen 26 milliarder på nye tiltak.