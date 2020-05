Faktisk.no: Halvparten så mange barn fødes med Downs etter lovendring

Etter at Danmark åpnet for mer fosterdiagnostikk, har antall barn født med Downs syndrom blitt halvert. I dag kan Stortinget vedta lignende lovendringer i Norge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Faktisk.no

Stortinget skal i dag behandle en rekke forslag om endringer i bioteknologiloven . Ap, Frp og SV har dannet et uvanlig flertall, og kommet med flere kontroversielle forslag. Blant disse er rett på assistert befruktning for enslige kvinner, og at eggdonasjon skal bli tillatt i Norge.

De tre partiene ønsker også å innføre tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide. I Norge får alle gravide nå tilbud om rutineultralyd rundt uke 18 av svangerskapet. Gravide som er 38 år eller eldre ved termin eller som har økt risiko for alvorlig sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, har fått tilbud om tidlig ultralyd.