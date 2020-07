Kvinne og mann funnet døde i leilighet på Askøy

En kvinne og en mann er funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet mener de to er i familie, og anser dødsfallene som mistenkelige.

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

– Det er åstedet som gjør at vi ser på dette som mistenkelige dødsfall, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding fra en som var bekymret for at det kunne ha skjedd noe med de to, og rykket derfor ut til leiligheten, ifølge Knappen.

– Da politiet kom til stedet noen minutter senere, fant vi en kvinne og en mann død i boligen. De to er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn, som bor i boligen, som er funnet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Undersøker åsted

Politiet har startet etterforskning, og kriminalteknikere har startet sine undersøkelser. Disse vil pågå utover kvelden og natten.

– Videre jobber politiet med å kartlegge de avdødes siste bevegelser og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med de avdøde i senere tid. Det undersøkes også om det er elektroniske spor som må sikres, heter det.

Politiet har også avhørt beboere i området. En nabo beskriver overfor Bergens Tidende nabolaget som fredelig.

– Det er surrealistisk og skremmende. Normaliteten blir borte når to i nabolaget blir funnet døde samtidig, sier han til avisen.

Kommunen følger opp

Alle pårørende var varslet ved 23.15-tiden lørdag kveld.

Askøy kommune følger opp dødsfallene og oppretter søndag et kriseteam for å ivareta de pårørende, opplyser ordfører Siv Høgtun.

– Vi er orientert om denne tragiske hendelsen, og det er tidlig i en politietterforskning. Kommunen har satt i gang med psykisk helseteam som følger opp de pårørende, sier ordfører Siv Høgtun til BT.

Politiet varsler en gjennomgang av saken så langt klokken 12 på politihuset i Bergen søndag.