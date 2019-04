De truet Utøya-overlevende. Nå blir ni personer tiltalt

A-magasinet skrev i juli 2018 om hvordan mange overlevende fra massakren på Utøya har blitt utsatt for hatmeldinger og trusler. Tilsammen blir nå 11 trusler og hatytringer omtalt i Aftenpostens artikler, gjenstand for tiltale, skriver Aftenposten.

Tre av truslene inngår i den første tiltalen mot en Oslo-mann i 60-årene. Han er i tillegg tiltalt for flere andre tilfeller av trusler og hatefulle ytringer.

Mannen er også tidligere dømt for flere lignende forhold. Aftenposten skrev i høst om hvordan han i tre tiår har sendt trusler, hatmeldinger og pakker med blant annet sigarettsneiper, søppel og dyreekskrementer.

Politiet

Politiførstebetjent Monica Lillebakken, som er leder for Oslo-politiets hatkrimgruppe, skriver i en e-post at alle de åtte andre tilfellene har mistenkte bosatt i andre politidistrikt. Hun forteller at hatkrimgruppen tok kontakt med AUF i etterkant av A-magasinets artikkel i fjor sommer, men at bevismaterialet er innhentet fra den enkelte fornærmede.

Tiltaler i de åtte andre sakene vil bli reist snart, ifølge Lillebakken.

Viktig at myndighetene sier fra

Tidligere AUF-leder Mani Hussaini fikk to kommentarer fra Oslo-mannen på sin Facebook-side. I tillegg til grov språkbruk og antydninger om at Hussaini snart ville dø, fremkom det at avsender baserte hatet sitt på Hussainis etniske bakgrunn.

Stig B. Hansen

Hussaini har sluttet som politiker og er for tiden hjemme i pappaperm. Han sier til Aftenposten at det er betryggende at man ikke kan bryte loven i Norge og gå ustraffet. Han er særlig opptatt av at mange unge skremmes fra å engasjere seg når de mottar hatmeldinger og trusler etter å ha ytret seg politisk.

– Jeg vet at mange unge vegrer seg for å stikke hodet frem og si hva de mener fordi de er redde for hva den type folk kan finne på å skrive og si. Det er viktig at myndighetene sier at du ikke kan bryte loven bare fordi du gjør det på Facebook.

En gjenganger

Andreas Kruszewski er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Han skal føre saken mot Oslo-mannen i retten og forteller at etterforskningen har vært tidkrevende.

Truslene er ofte anonyme. Det har krevd ressurser å verifisere identitet. Han beskriver mannen som nå er tiltalt, som en gjenganger.

– Han har en modus. Men nå har vi tilsynelatende i stor grad stanset det når det gjelder denne personen.

Kruszewski forteller at truslene og de hatefulle ytringene mot Hussaini har en strafferamme på tre år. Det skyldes at de handler om etnisk bakgrunn. Dette er de alvorligste forholdene i tiltalen.

Håpet massemorderen ville «gjenta sine bravader»

Stig B. Hansen

En av hatytringene mannen er tiltalt for, ble sendt til Ina Rangønes Libak. Hun er nå AUF-leder.

Libak overlevde massedrapene på Utøya 22. juli 2011. Hun ble truffet av fire skudd mens hun var inne i kafébygget.

Libak fikk i fjor tilsendt en truende melding hvor Oslo-mannen roste morderen. Han uttrykte at han håpet massemorderen ville «gjenta sine bravader så vi blir kvitt alle asylelskere på Utøya».

– Det er viktig for oss som samfunn at folk kan føle seg trygge på å bruke ytringsfriheten sin og delta i debattene, sier Libak i en kommentar til tiltalen.

Hun tror samfunnet er tjent med at det får konsekvenser for dem som truer, hetser og sjikanerer.

AUF har økt beredskap mot hets og trusler

AUFs generalsekretær Sindre Lysø forteller at både AUF og Arbeiderpartiet har økt fokus på trusler og netthets mot medlemmer nå. De har en fast kontakt i politiet som skal bistå med å systematisere sakene der AUF er involvert.

– Vi prøver å ha et godt lag rundt dem som går ut og uttaler seg. Det betyr å svare på ting som kommer i kommentarfelt, gi støtte og vise seg, også på nett. Vi oppfordrer til anmeldelse av grov hets og trusler. Vi prøver å følge med fra sentralt hold når det kommer tråder og Facebook-poster hvor vi vet det vil komme kommentarer og kanskje trusler, forklarer Sindre Lysø. AUF har ikke noe sentralt register over netthets, men anbefaler medlemmer å ta skjermdumper og å anmelde grove tilfeller.

Truet redaktør i Oppland Arbeiderblad

Tiltalen mot Oslo-mannen tar også for seg flere andre forhold. Sjefredaktør i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie, fikk tilsendt en pakke med søppel og sigarettsneiper. I et vedlagt brev ble han bedt om å ta med sin kone og drukne seg i Middelhavet «sammen med alle asylbarna». Foranledningen antas å være at Sønstelie på lederplass i avisen hadde tatt avstand fra en appell i Gjøvik i regi av foreningen Stopp islamiseringen av Norge.

Andre tiltalepunkter inkluderer diverse trusler og hatefulle meldinger sendt til Leger uten grenser, hjemmehjelpstjenesten i bydelen han bor i, samt flere meldinger rettet mot den lokale bibliotekfilialen.

Mannens forsvarer, advokat Henrik Boehlke, har ingen kommentar til tiltalen nå.